Cambio de vencimiento: el paso a paso para correr la fecha de pago de tu tarjeta y acomodarla a tu fecha de cobro

Las entidades bancarias difieren en la modalidad para realizar el trámite de cambio de vencimiento para la tarjeta de crédito , lo que permite a los usuarios acomodarla a la fecha de cobro de su sueldo mensual y así evitar los intereses por un pago fuera de tiempo.

Dependiendo el banco, existen algunas gestiones virtuales que constan de una serie de pasos sencillos que permiten modificar la fecha de vencimiento del pago, y en otras el cambio se realiza mediante una comunicación con el centro de atención telefónica del banco.

En primer lugar es preciso contar con lo datos exactos de la fecha de cierre y vencimiento de la tarjeta de crédito:

Además, en ese paso se podrá conocer en detalle el saldo en pesos y dólares y el pago mínimo de la liquidación actual.

A través del home banking , son varias las entidades que permiten al usuario realizar el trámite de cambio de vencimiento , con un procedimiento fácil y rápido:

Se puede comenzar el trámite desde el sitio o a través de la aplicación de la entidad financiera.

Buscar dentro del sitio la sección de Tarjetas .

En este paso, verificar la numeración del plástico que se desea modificar.

En ese apartado seleccionar ajustes y Modificar fecha de cierre y vencimiento .

Seleccionar la opción de fecha de pago o semana disponible que ofrezca el sistema.

En los casos en que la entidad bancaria no ofrezca la opción de cambio virtual para poder correr la fecha de pago, se deberá gestionarla a través de los canales de atención personalizada de la entidad.

Quienes no puedan afrontar el pago total de la tarjeta de crédito pueden elegir el pago mínimo , pero es importante considerar el principal inconveniente que puede traer esta decisión. Esta alternativa, aunque pueda parecer atractiva, tiene la particularidad de que le permite a los bancos refinanciar el saldo, pero con intereses altos .

El pago mínimo de la tarjeta de crédito es el monto más bajo que se puede pagar cada mes y que permite mantenerla al día. Esto implica que no se registra un atraso ni bloqueo de la tarjeta, pero el saldo adeudado que no se abonó pasa al mes siguiente con intereses .

La dificultad mayor se presenta cuando el cliente decide recurrir al pago mínimo todos los meses , ya que la deuda se hace más grande y los costos se elevan mucho más.

Fuente: La Nación