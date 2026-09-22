BYMA anunció una alianza con MSCI: el S&P Merval cambiará de nombre desde octubre

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anunció una “colaboración estratégica” junto a MSCI , la reconocida firma que elabora algunos de los índices bursátiles más utilizados del mundo. Esta estará a cargo de la administración y el cálculo de los principales indicadores accionarios del mercado local a partir de la finalización del acuerdo con S&P Dow Jones.

A través de un comunicado, BYMA detalló que MSCI administrará y calculará dos nuevos índices de referencia para el mercado de renta variable argentino. En ese sentido, el S&P Merval y el Índice General BYMA serán reemplazados por Índice MSCI Merval y el Índice MSCI BYMA Argentina General . Su lanzamiento está previsto para el 19 de octubre.

Este cambio se enmarca en un proceso de transición derivado del fin del contrato con S&P , que operaba en estas funciones desde 2018. Para garantizar la continuidad, la compañía continuará calculando y publicando los índices vigentes hasta el 16 de octubre. Luego, MSCI asumirá el control el lunes 19 de octubre, el siguiente día hábil.

De todos modos, aún no se brindaron más detalles sobre el proceso. Desde BYMA indicaron que en las próximas semanas se compartirá el cronograma detallado de transición y la información que los participantes del mercado necesitarán antes de esa fecha.

Desde BYMA destacaron que esta colaboración permite “elevar el perfil internacional del mercado de capitales argentino” . “Alinear los índices de referencia de BYMA con la metodología global de MSCI brinda a los inversores locales e internacionales un marco estandarizado y ampliamente reconocido para el seguimiento de los instrumentos de renta variable argentinos”, puntualizaron.

Y agregaron: “La colaboración también fortalece el ecosistema de índices local de manera más amplia, creando una base para nuevos productos, soluciones e iniciativas a medida que el mercado argentino continúa desarrollándose y alineándose con los estándares internacionales”.

Pedro Moreyra, cofounder de Guardian Capital, remarcó que no se trata de una recalificación formal de Argentina dentro del universo MSCI de mercados emergentes, pero que “ implica mayor institucionalidad y visibilidad internacional para el mercado local ”. Como consecuencia directa, los fondos indexados regionales y globales deberán adquirir acciones locales para replicar el nuevo índice, lo que beneficiará principalmente a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) de mayor volumen que integran el Merval , como YPF, Pampa Energía, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro.

El economista Martín Polo coincidió en que esta alianza podría darle “ más visibilidad ” al mercado argentino y hasta impulsar a las acciones que “vienen de capa caída”. No obstante, advirtió que para los inversores será clave evaluar en detalle la nueva composición de los indicadores para medir con precisión los niveles de riesgo y a qué sectores brindará exposición.

Fuente: La Nación