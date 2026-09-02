Buscan a una mujer que se fue de su casa y lleva una semana desaparecida

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La familia y la Policía buscan a Daiana Valeria Sánchez, de 36 años, quien fue vista por última vez el 26 de agosto en Bahía Blanca. Desde entonces, no volvió a comunicarse con sus allegados.

La investigación incorporó una nueva línea que llevó la búsqueda hasta la provincia de Córdoba. Las autoridades analizan la posibilidad de que Daiana haya viajado en micro hacia esa provincia, aunque por el momento no existe certeza de que se encuentre allí.

La denuncia por averiguación de paradero fue presentada seis días después de su desaparición por su pareja, Facundo Sabio, en la Comisaría Sexta de Bahía Blanca. A partir de ese momento se ordenó relevar cámaras de seguridad y verificar domicilios y contactos que puedan aportar información sobre sus últimos movimientos.

La crisis antes de la desaparición

Sabio contó que la pareja atravesaba una crisis y había decidido separarse, aunque negó que hubieran tenido una pelea antes de que Daiana abandonara la vivienda.

Según relató, la mujer primero fue hasta la casa de su madre, ubicada a pocos metros, y luego le avisó que iría a la casa de una amiga. Sin embargo, nunca regresó.

“Nunca le conocí amigas. Andaba conmigo todo el día, conmigo y con sus hijos. Por eso es raro”, manifestó el hombre.

De acuerdo con su testimonio, Daiana se fue con una mochila azul con detalles de colores. No llevaba teléfono celular ni dinero y tampoco se llevó ropa.

Desde su desaparición, no volvió a comunicarse con sus tres hijos, de 12, 7 y 5 años, quienes permanecen al cuidado de su padre.

Cómo reconocer a Daiana

Al momento de ser vista por última vez, Daiana llevaba un buzo con capucha de varios colores, calza y zapatillas negras y una mochila azul.

Tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez morena y tiene cabello negro largo.

Entre sus características particulares posee un lunar en el pómulo derecho, un piercing en la lengua y un tatuaje con la palabra “Maxi” en el brazo derecho.

La familia aclaró que Daiana tiene 36 años y no 26, como había trascendido inicialmente.

Mientras continúa la búsqueda, los investigadores analizan distintas hipótesis y revisan imágenes de cámaras de seguridad para establecer hacia dónde se dirigió después de salir de su casa.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Daiana Valeria Sánchez puede comunicarse al 911 o con la Comisaría Sexta de Bahía Blanca al 291 4553011.