Buscan a un joven de 33 años que desapareció hace dos días

La Policía investiga la desaparición de Emanuel Alvado, un joven de 33 años que fue visto por última vez este viernes, cuando salió de su vivienda ubicada en calle Saavedra, entre Agüero y Sáenz Peña, en Venado Tuerto.
La denuncia fue realizada por su madre, Alicia Beatriz Romaldini, luego de que Emanuel no se presentara a trabajar durante la mañana. Al salir de su casa llevaba una mochila, pero dejó su teléfono celular.
El joven es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa 85 kilos. Tiene tez blanca, ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y una “chivita”.
Además, se informó que no posee tatuajes, aros ni piercings.
Ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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