Buscan desesperadamente a un andinista desaparecido en Mendoza

NACIONALES





Un operativo de rescate se lleva adelante en la zona de Vallecitos, Mendoza, para encontrar a un andinista de 48 años, estudiante de la Escuela de Guías de la provincia, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días.

El hombre, identificado por sus iniciales como E.P.S., había informado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había visto su camioneta estacionada.

La preocupación aumentó cuando el andinista no se presentó a sus clases. Ante esta situación, personal de la Patrulla de Rescate comenzó un operativo en Vallecitos, en Luján de Cuyo.

Los rescatistas continúan trabajando en senderos y quebradas del cordón montañoso para intentar establecer su paradero. Hasta el momento, los rastrillajes realizados dieron resultado negativo y no se encontraron elementos que permitan determinar dónde se encuentra.

El procedimiento está bajo la jurisdicción de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo. Las tareas de búsqueda continúan este viernes.