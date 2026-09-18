Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana tensa con el Gobierno

En una semana tensa con el gobierno de Javier Milei por sus críticas al Presupuesto 2027 , la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich , publicó un provocador video de ella en su despacho cantando una canción de Lali Espósito, que es blanco de críticas por parte del Presidente.

En poco más de un minuto, primero aparece la senadora sentándose en su despacho. Tras ello, abre su tablet, pone YouTube y busca el tema “No me importa” de Lali; la artista argentina fue apodada por el mandatario “Ladri depósito” en tanto en los comienzos de su presidencia aseguraba que cobraba cachets del Estado para cantar en festivales.

“Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’“, escribió ella en un mensaje. Al poner la canción, Bullrich la tararea, toma café y se mueve al ritmo. En otro momento entra al despacho el prosecretario parlamentario de LLA Cristian Larsen , un hombre de Pro y del riñón de Hernán Lombardi . Le entrega una carpeta que Bullrich firma con su pluma.

La senadora sigue cantando el estribillo: “No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer, soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren . Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me pueden decir ya no me importan”.

“ La intención es simplemente mostrarla activa a ella y llamar la atención con el estilo de la canción”, dijeron a LA NACION cerca de la senadora respecto al detrás de escena de la idea. Fue grabado el jueves en su despacho luego de que se aprobaran en el Senado cambios en la ley de Inocencia Fiscal.

Luego de algunas semanas de críticas de Bullrich hacia la situación económica por “la velocidad” de la recuperación de la actividad, la senadora se diferenció el jueves del Gobierno por los recortes en el área de Discapacidad contemplados en el Presupuesto 2027 que presentó el oficialismo.

Endilgó responsabilidades al Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo por haber realizado modificaciones sin previo aviso. “ A mí no me tomen por tonta ”, dijo la senadora.

La espada libertaria en la Cámara alta reconoció que la eliminación de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad también la sorprendió a ella y confirmó que el tema no se habló en la mesa política del último martes.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos” , dijo Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia .

Esa reunión de mesa política, encabezada por Karina Milei , se realizó por casi tres horas el martes y apenas minutos después de su término se conoció el Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso por Diputados y generó un tembladeral con la oposición aliada; también dejó en jaque a los propios diputados oficialistas, que un día antes también habían estado en la Casa Rosada y no sabían nada del tema.

En concreto, propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencias, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

“Si se estaba discutiendo ya el tema en Diputados”, dijo Bullrich en una entrevista radial y agregó que esa cámara “ya había tenido un intento de discutir estos temas y había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”.

A su vez, en una entrevista con A24 , amplió: “Yo tengo que ser sincera y decir ‘a mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta ”.

Tras ello, apuntó contra el ministerio de Caputo como el responsable de haber agregado los cambios sin previo aviso. “El Presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”, señaló.

Fuente: La Nación