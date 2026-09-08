Brutal crimen en José C. Paz: dos motochorros disfrazados de delivery mataron a balazos a un joven que salía de un gimnasio

Elías, un joven de 23 años, fue asesinado este lunes por la noche en José C. Paz, zona sudoeste del Gran Buenos Aires, cuando regresaba del gimnasio a su casa y lo abordaron dos motochorros en la esquina de Polonia y Piñero. Los atacantes iban disfrazados y le dispararon por la espalda.

Los delincuentes, vestidos como repartidores de Pedidos Ya, lo interceptaron para robarle . Elías aceleró para escapar pero los atacantes le dispararon por la espalda, perdió el control de su moto y cayó sobre la vereda.

Con el joven tendido en el suelo, los asaltantes le robaron la moto y huyeron . Ese preciso momento quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, lo que generó gran indignación en el vecindario mientras la Policía implementó un gran operativo para localizarlos.

Tras esperar unos 15 minutos la llegada de la ambulancia y luego de que una vecina enfermera le practicaba maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), la víctima fue llevada al Hospital Mercante, donde falleció.

Los asaltantes permanecen prófugos y la moto no fue recuperada. La Justicia estaba analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la fuga de los sospechosos tras el crimen.

A la espera de recibir el cuerpo, familiares y allegados de Elías anunciaron que harán una manifestación de protesta por la inseguridad, con cortes de tránsito sobre la Ruta 197 para exigir el esclarecimiento del hecho y la pronta detención de los responsables.

Esta tarde, un joven repartidor se acercó al móvil de TN para anunciar que "con los chicos de Pedidos Ya vamos a hacer mañana un corte en 197 y Gaspar Campos para pedir justicia por este chico, que lo mataron como pasa todos los días acá".

En tanto que Javier, un vecino de la cuadra donde mataron al joven, relató cómo vivió el momento del asesinato: "Anoche escuchamos ruidos, salimos a ver qué había pasado y estaba la policía haciendo RCP".

"El pibe estaba pálido y no respiraba. La policía llegó de inmediato, la ambulancia tardo unos 20 minutos", recordó.

Asimismo, el comerciante que brindó las cámaras de seguridad, expresó "mucha bronca" por la facilidad con la que actúa la delincuencia en la zona porque "hoy fue él y mañana puede ser otro".

Fuente: Clarín