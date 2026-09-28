Bastian, a casi 10 meses del choque con un UTV en Pinamar: 17 operaciones y un emotivo reencuentro con la médica que le salvó la vida

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Bastian Jerez tenía 9 años cuando sufrió un grave accidente en La Frontera de Pinamar. Casi diez meses después, atravesó 17 operaciones, pasó seis meses en terapia intensiva y continúa con su rehabilitación. En medio de ese proceso, volvió a encontrarse con Melina Santillán, la médica que lo asistió en los primeros minutos tras el choque.

Melina es pediatra intensivista y había llegado al lugar casi por casualidad junto a su esposo, también médico. El 11 de enero, mientras atravesaban un control policial, vio a un grupo de personas y advirtió que había un niño tendido sobre la arena.

Bastian estaba inconsciente, apenas respiraba y presentaba signos de extrema gravedad. Melina comenzó con las maniobras de asistencia respiratoria y, minutos después, el chico sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Junto a su esposo realizó masajes cardíacos y ventilación mientras solicitaban oxígeno y el equipamiento necesario. Tras la llegada de las ambulancias, lograron estabilizarlo y Melina acompañó el traslado hasta el Hospital Municipal de Pinamar.

Al día siguiente regresó al hospital, pero decidió no entrar a la habitación. Había escuchado que el pronóstico de Bastian era muy grave y que existían pocas posibilidades de que sobreviviera.

Desde entonces, Melina mantuvo contacto con la familia y siguió la evolución del niño a la distancia. Nunca habían vuelto a verse.

El esperado reencuentro ocurrió ocho meses después, en una clínica de neurorrehabilitación de Pilar. Bastian apareció en silla de ruedas acompañado por sus padres. Llevaba un cuello ortopédico y una bandera de la Selección Argentina sobre las piernas.

Cuando vio a Melina, comenzó a sonreír. La médica se acercó, le tomó las manos y le dijo: "Hola, mi amor. Por fin te conozco". El niño se emocionó y, con pocas fuerzas, le dijo "gracias" varias veces.

"Yo lo entregué en las peores condiciones, en el momento más grave, cuando no sabíamos qué iba a pasar. Y después de ver que después de ocho meses él me reconoce y está bien, no tiene precio", contó Melina.

El accidente ocurrió cuando Bastian viajaba en la parte trasera de un UTV junto a su padre y dos niñas. El vehículo era conducido por una mujer y, al descender de un médano, chocó contra una Volkswagen Amarok que circulaba por la zona.

El niño fue el único que sufrió lesiones en el impacto. Después del traslado inicial a Pinamar, debió ser llevado a Mar del Plata en medio de una fuerte tormenta. Según contó su madre, Macarena Collantes, el traslado pudo realizarse en helicóptero y Bastian llegó sin complicaciones.

Durante los meses posteriores, el niño atravesó 17 operaciones y permaneció seis meses en terapia intensiva. Al comienzo respondía únicamente con la mirada y permanecía sedado y con medicación.

Después de cuatro meses comenzó a interactuar y su primera palabra fue "mamá". Poco a poco volvió a sonreír y comenzó a recuperar movimientos.

Actualmente realiza kinesiología, trabaja la deglución y realiza ejercicios para recuperar movilidad. Puede mover los brazos, comenzó a mover los dedos y, con ayuda, puede mantenerse de pie y ejercitarse en una bicicleta.

También comenzó a hablar lentamente y puede comer con ayuda de su familia. Su madre contó que los médicos habían advertido que podría necesitar asistencia respiratoria y alimentación por un botón gástrico de manera permanente, pero su evolución permitió superar algunas de esas previsiones.

Todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre cómo será su recuperación y quedan nuevas evaluaciones por delante. Su familia, sin embargo, destaca los avances que logró desde aquel día.

"Bastian salió de los libros", recordó su madre sobre una frase que le dijo uno de los neurocirujanos que atendió a su hijo.

La causa judicial por el accidente continúa abierta. Mientras los abogados trabajan en el expediente, la familia mantiene como prioridad la recuperación del niño.

"Hoy Bastian nos está demostrando que sí se puede", expresó su madre.

Fuente y fotos: Clarín