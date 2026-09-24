Balean a un policía de la Federal en La Matanza y le robaron el arma mientras trabajaba como chofer de una aplicación

Un agente de la Policía Federal fue baleado en Villa Palito, en La Matanza , mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. Los ladrones le dieron tres tiros y se llevaron el auto y su arma reglamentaria.

El caso se registró durante la madrugada de este miércoles en la localidad de San Justo, donde el conductor, un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico (27) , trasladaba desde Ramos Mejía a presuntos pasajeros.

Al llegar al destino, en el cruce de Gibraltar en José Hernández, en Villa Palito, expusieron su verdadera intención: amenazaron al conductor con un arma.

Si bien los agresores lo amedrentaron con intención de robarle sus pertenencias, el chofer se resistió. Y como respuesta inmediata, los asaltantes dispararon y varios de los tiros impactaron en el cuerpo integrante de la fuerza de seguridad , que quedó tendido en la calle, según consignó el sitio El Bonaerense . Los ladrones se llevaron el Volkswagen Polo que siquiera era del policía, era un auto alquilado en una agencia.

El policía recibió tres balazos: dos en la espalda y uno en la pierna . Tras el ataque, el hombre fue asistido en primer término por vecinos del lugar que se acercaron alertados por el estruendo que provocó la balacera. Y fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca , donde continúa internado en observación. Confirmaron que está fuera de peligro.

Fuentes policiales confirmaron que los ladrones se llevaron el auto, varios objetos personales, además del arma reglamentaria del agente federal, que luego fue ubicada en una requisa en la zona. El revólver fue descartado debajo de un vehículo que estaba estacionado en el barrio.

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Marando , de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial de La Matanza . Y la Fiscalía dispuso la intervención de la Policía de la Provincia para llevar adelante las pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad del barrio.

Por lo pronto, no hay detenidos en el caso, y los investigadores estiman que fueron al menos dos las personas que atacaron al policía, aunque tampoco desestiman la posibilidad de que haya algún cómplice más.

Fuente: Clarín