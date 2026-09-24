Avanza un nuevo fenómeno desde el Pacífico que traerá inestabilidad, lluvias torrenciales y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h: las zonas afectadas

Un río atmosférico transportará grandes cantidades de humedad desde el Pacífico hacia la cordillera del norte patagónico. El fenómeno dejará lluvias persistentes en el noroeste de Chubut, la zona cordillerana de Río Negro y amplios sectores de Neuquén. En algunos puntos del territorio argentino podrían acumularse entre 90 y 160 milímetros entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre.

El sistema también estará acompañado por viento fuerte. Mientras en zonas precordilleranas de Neuquén se prevén ráfagas superiores a los 90 km/h, la cordillera de Cuyo podría recibir nevadas intensas. En San Juan, además, se esperan condiciones favorables para el viento Zonda y temperaturas que podrían alcanzar los 38 °C.

Según informó Meteored , un río atmosférico es una franja extensa y estrecha de la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua. En este caso, el corredor de humedad llegará desde el Pacífico tropical hacia el norte de la Patagonia y provocará precipitaciones abundantes y persistentes, con riesgo de anegamientos en sectores cordilleranos.

Esquel, El Bolsón y San Carlos de Bariloche tendrán lluvias hasta las primeras horas del viernes. En Bariloche, donde las temperaturas máximas rondarán los 7 u 8 °C, el período de mayor intensidad se concentrará entre la tarde del miércoles y las primeras horas del jueves. También se esperan lluvias fuertes en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes .

La altura a la que se registran temperaturas bajo cero se mantendrá relativamente elevada. Por eso, gran parte de las precipitaciones caerá en forma de lluvia y la nieve quedará restringida principalmente a las zonas más altas. El agua podría acelerar el derretimiento de la nieve acumulada y aumentar el caudal de arroyos y ríos de montaña.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷 ⚠️🟠 Alerta amarilla y naranja por #lluvias y #viento , con acumulados de hasta 80 mm y ráfagas de hasta 110 km/h en el oeste de: Neuquén, Río Negro y Chubut, con algunas nevadas en las zonas más altas. 📲Más info👇 https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/tuPtUHCvXf

En sectores precordilleranos de Neuquén, las ráfagas podrían superar los 90 o 95 km/h . El sitio señaló que, entre la tarde del miércoles y la primera parte del jueves, algunos puntos podrían registrar valores extremos superiores a 110 km/h. En Zapala , el viento podría acercarse a los 90 km/h, mientras que en el Alto Valle se esperan ráfagas superiores a 60 km/h durante este miércoles.

En áreas más altas, como Aluminé, Villa Pehuenia y Primeros Pinos , podrían alternarse lluvia, aguanieve y nieve. Hacia el este, las precipitaciones perderán intensidad, aunque podrán registrarse chaparrones aislados en sectores del Alto Valle, el Valle Medio y la zona de Catriel y 25 de Mayo. El extremo sur de la Patagonia quedará fuera del núcleo principal del fenómeno.

A medida que el sistema avance lentamente hacia el norte, aumentará la probabilidad de nevadas intensas en la cordillera de Cuyo . Algunos modelos proyectan acumulaciones superiores a 1,20 o 1,40 metros en sectores de alta montaña, especialmente en la cordillera central.

En paralelo, se darán condiciones favorables para el viento Zonda . En Mendoza podría afectar zonas precordilleranas y alcanzar el centro de la provincia. La señal más intensa aparece en San Juan : para este jueves se prevén ráfagas superiores a 70 km/h y temperaturas que podrían alcanzar o superar los 38 °C. El viento seco y cálido también podría extenderse hacia sectores de San Luis .

Fuente: La Nación