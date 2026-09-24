Atropelló a una mujer de 66 años, levantó la moto y escapó en Villa Luzuriaga: la víctima murió horas después

Una mujer de 66 años murió horas después de ser atropellada por un motociclista en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza . El hombre cayó al asfalto después del choque, se levantó, acomodó la moto y escapó sin asistirla . Ahora, la Policía y la Justicia buscan identificarlo y reconstruir el recorrido que hizo después de huir.

La víctima fue Raquel Isabel Ferreira , una vecina de la zona. El choque ocurrió el lunes 21 de septiembre, minutos antes de las 20, en la esquina de Thames y Guido Spano. Raquel vivía a unas tres cuadras del lugar y volvía a su casa después de hacer las compras.

Tras el choque, la mujer quedó tendida sobre el asfalto. Varias personas que pasaban por la zona se acercaron para ayudarla y luego fue trasladada a un centro de salud en grave estado. Murió horas después a causa de las heridas , según informaron fuentes de la investigación.

El momento posterior al choque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el motociclista se pone de pie, levanta la moto y se va del lugar. Nunca se acerca a Raquel para asistirla.

La familia intenta ahora conseguir nuevos registros que permitan identificarlo. También buscan a las personas que presenciaron el choque y a quienes se acercaron a ayudar a la mujer después del golpe.

Lucas, el hijo de Raquel, habló con eltrece y contó cómo comenzó a buscar información por su cuenta. “Conseguimos un video de la persona. Lo único que se ve es que él la choca, tira para atrás, levanta la moto y se va”, relató.

Lucas explicó que varios amigos lo ayudaron a recorrer la zona para buscar nuevas imágenes y posibles testigos. Una vecina les permitió acceder al video que muestra el momento del choque. Además, les informaron que un lubricentro ubicado en la esquina podría tener otra cámara que registre parte de la huida.

La calidad de las imágenes es uno de los principales problemas para identificar al motociclista. “Con ayuda de personas que trabajan con herramientas de inteligencia artificial intentamos mejorar y ampliar el registro . Sin embargo, el hombre llevaba una máscara de tela que le cubría parte de la cara y un casco abierto”, contó Lucas.

La familia también intenta determinar si la moto tenía patente. “Por lo que vi en el video, pareciera que sí, pero justo en ese ángulo de la cámara no se logra visualizar el número de patente”, explicó Lucas. Por eso, esperan que aparezcan nuevos registros que permitan obtener más datos sobre el vehículo.

Lucas también hizo un pedido para que el motociclista sea identificado. “Lo primero, que sepa lo que causó”, dijo al ser consultado sobre qué le diría al hombre.

La búsqueda también tiene una dificultad: en varias cuadras de la zona no hay cámaras de seguridad . Según realató Lucas, hay casas, una fábrica y un predio, y recién más adelante vuelven a aparecer comercios y viviendas con dispositivos de vigilancia.

El fiscal Matías Marando , de la UFI N° 12 de La Matanza, ordenó un seguimiento de las cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la omisión de auxilio . Hasta el momento, el conductor continúa sin ser identificado.

Las autoridades pidieron que quienes tengan información se comuniquen al 911 o se presenten personalmente, con reserva de identidad, en la sede de la Fiscalía. Está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2181, en San Justo.

Fuente: TN