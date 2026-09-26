Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de George Russell en el GP de Azerbaiyán

En una carrera marcada por un grave accidente protagonizado por Franco Colapinto, George Russell (Mercedes) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026. El británico recortó distancia con Andrea Kimi Antonelli, quien ahora le saca 66 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones. El podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar.

Si había un momento para que Russell demostrara que aún tiene intenciones concretas de disputarle el título a Antonelli, tenía que ser este fin de semana. En la previa de este GP, a falta de nueve carreras para que finalice la temporada, el joven italiano aventajaba por 81 unidades a su compañero, una diferencia más que considerable para este tramo del Gran Circo.

Kimi había ganado las últimas dos carreras en Italia y España y llegó a los nueve triunfos en el año. El británico, por su parte, ni siquiera había podido subirse al podio en Madrid y no ganaba desde el 28 de junio en Austria. La ventaja era cada vez mayor para el segundo piloto de la escudería alemana, por lo que ya casi no hay margen de error para intentar torcer el destino.

Sin embargo, Russell hizo caso omiso a la presión y tuvo un fin de semana perfecto para volver a ilusionarse. Lideró los dos primeros entrenamientos libres, fue segundo en la última práctica y consiguió la pole position con mayor diferencia sobre el segundo de todo el Campeonato Mundial en curso. Le sacó 0.837s al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y aprovechó que Antonelli se quedó afuera en Q2.

Las estadísticas marcaban un 50-50 en cuanto a rendimiento y resultados largando desde adelante de todo. En Australia y Austria terminó ganando la carrera con 2.974s y 1.611s de diferencia con el escolta, pero en Canadá abandonó y en Barcelona quedó segundo por detrás de Lewis Hamilton (Ferrari), que le sacó nada menos que 19.561s aún a pesar de haber largado sexto. En Azerbaiyán, en un trazado complejo, tenía que inclinar la balanza a su favor. Y lo consiguió con creces.

“Es increíble volver a subir al escalón más alto del podio. Quiero dar las gracias a mi equipo, que siguió creyendo en mí en los momentos difíciles. El fin de semana ha sido realmente fantástico. Desde el regreso de la pausa veraniega me siento mucho mejor, me he vuelto a encontrar”, señalo el británico al finalizar la carrera. Con ocho GPs por delante, Mercedes tiene cada vez más asegurado el campeonato de constructores y, también, el de pilotos, ya que todo indica que la pelea entre Antonelli y Russell se mantendrá hasta último momento.

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Fuente: La Nación