Así funciona el procedimiento quirúrgico estético que ganó popularidad con el paso de los años

La bichectomía es un procedimiento quirúrgico estético que fue ganando popularidad con el paso de los años, tanto en hombres como en mujeres que buscan refinar y esculpir su rostro, explica la Clínica Pedralbes.

Aunque esta intervención parece sencilla y de rápida recuperación, la persona debe tener ciertos cuidados fundamentales para garantizar resultados óptimos.

El objetivo de esta cirugía consiste en la extracción parcial de las bolas de Bichat, unos cúmulos de grasa localizados en las mejillas que pueden dar al rostro una apariencia redondeada, explicó la institución mencionada anteriormente.

Por lo que su eliminación busca afinar aún más los rasgos faciales y proporcionar un contorno más definido y armonioso. Aunque no hay problema en retirarlas, es importante dejar siempre un poco del tejido que las compone, agregó el establecimiento de salud.

“Es una cirugía ambulatoria bastante sencilla y puede durar unos 40 minutos. No requiere hospitalización ni tampoco anestesia general que se realiza mediante unas pequeñas incisiones en el interior de la cavidad bucal, con lo que no deja ninguna señal visible ni cicatriz de la intervención ”, afirmó la Clínica Pedralbes.

Algo que se debe tener en cuenta es que no todas las personas son candidatas para realizarse una bichectomía. Por ello, es importante someterse a una valoración médica antes de decidir realizarse el procedimiento, con el fin de evitar inconvenientes , según la Clínica del Occidente.

Este procedimiento puede ser una opción adecuada para los siguientes pacientes:

La entidad también recomendó que las personas que tienen un rostro delgado o poco volumen de grasa en las mejillas , o que presentan signos visibles de flacidez facial o envejecimiento, no son candidatas recomendadas para este procedimiento.

Según la Clínica del Occidente, cuando el cirujano aplica la técnica correcta y tiene un buen manejo de los tejidos, la bichectomía suele ser poco dolorosa y la inflamación es leve . Sin embargo, como cualquier otra cirugía, puede presentar complicaciones, entre ellas:

Por ello, es importante escoger un cirujano plástico certificado en estética facial y asegurarse de que la intervención se realice en una institución con respaldo quirúrgico y hospitalario, para así reducir el riesgo de complicaciones.

“Solo confiando en cirujanos plásticos con titulación y experiencia demostrable, y asegurándote de seguir todos los consejos y recomendaciones que te hagan, puedes minimizar al máximo los posibles riesgos y complicaciones de una bichectomía”, explicó Joan San Miguel, cirujano maxilofacial de la Clínica Pedralbes.

Fuente: La Nación