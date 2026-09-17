Anses: cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 7

El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para septiembre detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 7 cobran el jueves 17 de septiembre si perciben los haberes mínimos, el viernes 11 de septiembre los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) . Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el miércoles 25 de septiembre.

En el noveno mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,11% , en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses .

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional , según los haberes percibidos:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional , el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses , el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años . Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación