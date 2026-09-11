Advierten por el efecto inesperado de una notebook en la piel y piden evitar un hábito muy común al usarla

Un adolescente acudió al servicio de urgencias pediátricas con hematomas espontáneos . La historia clínica reveló una evolución de una semana de cambios en la piel del abdomen. Los médicos primero creyeron que era un hematoma . La lesión no era dolorosa y no había variado de tamaño ni de aspecto desde su aparición. El joven no informó a sus padres sobre el problema hasta que la erupción se oscureció y no mejoró .

De manera que en el momento de la consulta médica, ni el paciente ni sus padres pudieron identificar la causa . No tenía antecedentes de traumatismos, enfermedades ni otros síntomas como fiebre, pérdida de peso o fatiga. Contaba con las vacunas al día, un crecimiento y desarrollo normales y ningún antecedente médico que pareciera relevante. La mancha en cuestión era un misterio .

“La lesión presentaba un patrón distintivo, con líneas entrelazadas que formaban círculos irregulares y una morfología similar a un encaje . Los bordes estaban mal definidos y se difuminaban con la piel circundante. No había evidencia de descamación ni elevación”, cuenta el reporte realizado por la revista especializada British Medical Journal (BMJ) a partir de la aparición del caso en los Hospitales Universitarios de Leicester NHS Trust, en Reino Unido.

Luego, el paciente contó que él y su hermano habían estado jugando a pelear una semana antes, episodio durante el cual lo habían empujado contra una silla. Aseguró que no lo había mencionado antes porque temía que su hermano se metiera en problemas. Ese antecedente hizo sospechar a los médicos entonces que podía haber una lesión traumática subyacente .

Sin embargo, la tomografía computarizada de rigor no mostró evidencia de lesión intraabdominal. Como las demás pruebas fueron normales, el paciente fue dado de alta con un tratamiento de 5 días de amoxicilina-ácido clavulánico y consejos de seguridad.

Varias semanas después, el paciente volvió a la consulta con una progresión de la erupción y un aumento de la sensibilidad . El examen reveló un incremento de la mancha con una zona marrón con un tono rosado, compatible con una lesión cutánea.

“Estos cambios llevaron a reconsiderar el diagnóstico inicial de hematoma. Si bien la primera indagación sobre fuentes de calor comunes fue negativa, un interrogatorio más profundo reveló que el paciente recibía educación en casa y utilizaba habitualmente un ordenador portátil para actividades educativas”, agrega el BMJ.

Pero el problema no era que usara una notebook, sino cómo la usaba. Según se informó, el joven apoyaba el dispositivo sobre el abdomen hasta 8 horas diarias, incluso a menudo mientras la batería se cargaba. Tras dar con el diagnóstico, llamado eritema ab igne (EAI), tranquilizaron a la familia respecto del carácter benigno de la lesión . Y se le recomendó al paciente evitar futuras exposiciones directas al calor.

La literatura médica publicada sugiere que la EAI inducida por computadora portátil es más reconocida en adultos y se informa con menos frecuencia en niños . La mayoría de los casos implican exposición prolongada al calor durante semanas o meses, y afecta comúnmente los muslos . “Los informes publicados durante la pandemia de Covid-19 destacaban incluso un aumento en la EAI pediátrica asociada con el aprendizaje remoto y el uso prolongado de dispositivos”, recuerda el BMJ.

La EAI se produce por la exposición repetida a calor de baja intensidad, generalmente proveniente de aparatos de calefacción. Surge cuando la piel se expone de forma prolongada a temperaturas de entre 43 y 47 grados (por debajo del nivel que causa una quemadura aguda).

Ahora este caso analizado en el BMJ subraya la importancia de considerar la EAI provocada por notebooks en niños que presentan erupciones reticuladas. “La detección temprana puede prevenir diagnósticos erróneos, estudios innecesarios y una exposición evitable a la radiación”, concluye el informe.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín