Adicciones, abstinencia y salud mental: qué dijeron los primeros testigos de las defensas en el juicio por la muerte de Maradona

Los testigos propuestos por las defensas de los siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona (60) comenzaron este martes a declarar en el segundo debate por la muerte del Diez y dos especialistas hablaron sobre adicciones y abstinencia y como influyen en la salud mental de un paciente.

Las defensas plantearon al inicio del debate que de los 18 testigos que habían anunciado la última audiencia redujeron la lista a seis, por lo que se espera que los alegatos inicien a mitad de este mes .

Los testigos propuestos para esta jornada -la número 40- por la defensa del psicólogo Carlos Díaz (34) fueron Francisco O' Donell y Damián Barreiro, quienes no declararon más de una hora ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro.

El primero en responder las preguntas del defensor Diego Olmedo fue O' Donell, quien se presentó como sociólogo, especialista en adicciones y quien trabajó con Díaz del 2011 al 2021.

El testigo señaló que consumió sustancias durante 16 años y que no lo hace desde hace 32. "Es un cambio profundo de vida que no es fácil. Uno actúa de una manera adictiva. Tiene tristezas y ansiedades", describió.

Sobre el síndrome confucional descrito por especialistas de la Junta Médica, el testigo describió que la abstinencia dura entre 48 y 72 horas, que "es cuando el sistema nervioso está alterado" y agregó: "Puede haber una estabilización en el lapso de una semana".

"¿La persona desintoxicada empieza a mejorar en su cabeza?", preguntó Olmedo. "Sí, por su puesto. Un adicto de por sí no es incapaz . En mi experiencia, ninguno de mis asistidos fue declarado incapaz", aseguró el testigo.

En ese momento Olmedo interrumpió su interrogatorio y señaló que escuchó hablar desde el sector que se ubicaban Dalma y Gianinna Maradona. El juez las llamó la atención y comenzó un breve intercambio entre las hijas del ex futbolista -que un 8 de septiembre de 2019 fue presentado como director técnico de Gimnasia - y el abogado.

"No sos tan importante", le dijo el abogado, a lo que Gianinna le respondió "parece que si".

Sorteado el momento, Olmedo continuó el interrogatorio: "¿A quiénes no quieren internarse, qué hay que hacer?".

"Primero tiene que haber un riesgo cierto, verdadero e indubitable. Es una persona que no puede dejar de consumir o quiere suicidarse. Tiene que ser un psicólogo o psiquiatra que evalúe, se avisa a un juzgado y va la Policía. Es una evolución que se hace en el momento, tiene que presentar un riesgo cierto e inminente ", contestó.

"Las clínicas psiquiatras no son aptas para las adicciones, según mi experiencia. Un tratamiento ambulatorio es eficaz . Una persona en tratamiento ambulatorio es importante que esté contenido , que no tenga acceso a ningún tipo de sustancias, que tenga una vida lo más estable y natural que pueda tener cualquier persona", expresó el testigo.

Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro y parte de la acusación, le preguntó al testigo si era psicólogo, a lo que le respondió de que no.

" No voy a opinar sobre Maradona , vengo como un experto técnico respecto a las adicciones. Vengo a aportar mi conocimiento y experiencia", dijo O' Donell.

Una de las discusiones de la jornada se centró en la declaración que el testigo hizo en 2021, cuando sostuvo que "los problemas clínicos pueden afectar los tratamientos psicológicos".

"Si una persona tiene dolor de hígado o lo que sea, eso puede influenciar desde ese lugar. Diferencio lo clínico de lo psicológico", aclaró O' Donell.

La declaración de Barreiro fue más corta y precisa, y tampoco se refirió a Maradona. El psicólogo dijo que trabaja hace 12 años con Díaz y que también se especializa en adicciones y terapias cognitivos conductual.

"Es el trastorno que se produce a los días posteriores de consumir sustancias. Dura cuatro días cuanto mucho . Es algo transitorio y temporal, luego vuelve al uso de sus facultades cognitivas", explicó respecto al síndrome confucional.

"¿Cuánto dura un tratamiento contra las adicciones?", preguntó Olmedo.

"Depende de cada caso, pero la primera etapa se plantea dentro de los 90 días para que el paciente tenga herramientas para un proceso exitoso. En caso de no contar con la familia o tener otra figura cercana se usan los Acompañantes Terapéuticos (AT) para no consumir. Si el paciente lo deshecha, se habla con el equipo para ver posibilidades, pero al paciente no se le puede imponer el AT ", afirmó.

Barreiro aclaró que como psicólogo no puede recetar medicamentos ni tener conocimientos de medicina.

" La ley de salud mental dice que cualquier internación debe ser el último recurso y se debe intentar abordar cualquier tratamiento para que el paciente siga en la sociedad y con su entorno", enfatizó el testigo.

Según la acusación de la fiscalía, al psicólogo Díaz se le imputa la omisión de disponer la internación de Maradona en un centro de rehabilitación adecuado y de involucrarse en el ámbito de la psiquiatra Agustina Cosachov (41) "intercediendo en la toma de decisiones ajenas a su incumbencia profesional extendiéndose en las relaciones con el entorno familiar".

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín