Acusan a un influencer de matar a cientos de aves protegidas y subirlo a sus redes

Un influencer dedicado a la caza deportiva fue denunciado penalmente por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe después de que una organización ambientalista difundiera una investigación sobre la supuesta cacería ilegales de aves autóctonas en la laguna Setúbal de la capital provincial.

Según sostuvo el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) de Entre Ríos , el hombre compartía en sus redes sociales fotografías y videos de las capturas de ejemplares abatidos , entre los cuales se encontraban especies protegidas y en peligro de extinción.

“Es influencer de la caza ‘deportiva’ y mataba ilegalmente especies protegidas de patos en la laguna Setúbal frente al mismo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, afirmó Ceydas en sus redes sociales sobre el acusado, identificado como Milton Fabricio Espeche .

La organización sostuvo además que las actividades denunciadas eran realizadas “ fuera de temporada , en zona de veda y con armas prohibidas ” y " a escasos 2 mil metros del propio Ministerio de Ambiente y Cambio Climático".

De acuerdo con la investigación, “ 7 de las 10 especies que mató se encuentran protegidas y su caza está expresamente prohibida ”.

Entre las aves identificadas en las publicaciones aparecían ejemplares de Pato Picazo, Pato Barcino, Pato Overo, Pato Cutirí, Pato de Collar, Pato Capuchino, Pato Gargantilla, Pato Cuchara, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Pato Crestudo.

Sobre este último caso, Ceydas aseguró que el denunciado “también mató y embalsamó ejemplares de Pato Crestudo, especie amenazada a nivel nacional y cuya caza está prohibida”. En paralelo, afirmó que el cazador “subía videos y fotos de sus matanzas ilegales a sus redes sociales”.

La presentación judicial fue realizada ante el Ministerio Público de la Acusación . Según informó la organización ambientalista, la decisión se tomó después de que la difusión pública de la investigación provocara una fuerte repercusión en redes sociales .

Según la denuncia, entre las presuntas irregularidades detectadas figuran actividades realizadas fuera de los períodos habilitados, capturas en sectores alcanzados por vedas, exceso de cupos permitidos y utilización de armas a repetición y armas PCP , que la investigación menciona como “arte prohibido” en el marco de la Ley Provincial N° 4830 .

Fuente: Clarín