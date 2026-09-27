Accidente fatal en la Ruta 65: murió un conocido empresario automotor de 9 de Julio tras volcar con su camioneta

Un conocido empresario del rubro automotor de la localidad de 9 de Julio murió tras protagonizar un accidente fatal sobre la Ruta Provincial 65 .

La víctima fue identificada como Luis Farías , de 45 años, quien falleció en el lugar luego de que la camioneta que conducía despistara y volcara . El hecho ocurrió cerca de las 22.10, a la altura del kilómetro 230, en inmediaciones de Dudignac, entre Santos Unzué y Corbett.

Farías circulaba en una Volkswagen Amarok en dirección a Bolívar cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, perdió el control del vehículo y salió de la calzada. La camioneta terminó volcada, en un sector lateral de la ruta que se encontraba con agua .

Tras el aviso, llegaron al lugar Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales, quienes constataron que el conductor había fallecido . También participaron del operativo agentes de Policía Científica y autoridades judiciales, que realizaron las pericias correspondientes y trabajaron durante varias horas para reconstruir la mecánica del accidente.

Por el momento, no se establecieron las causas que provocaron que Farías perdiera el control de la camioneta . La investigación busca determinar cómo se produjo el despiste y posterior vuelco.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes y fue caratulada como homicidio culposo, según medios locales.

Farías era conocido en 9 de Julio y otras localidades del noroeste bonaerense por su actividad en el sector automotor. Se desempeñaba como gerente de Autosport, empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados con presencia en 9 de Julio y Bolívar.

Además de su actividad empresarial, mantenía vínculos con el fútbol regional y estuvo relacionado con el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios. Tras conocerse su muerte, la institución publicó un mensaje de despedida y destacó su paso por el club y su participación en distintos logros deportivos.

Fuente: Clarín