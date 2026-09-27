Accidente fatal en la Ruta 65: murió un conocido empresario automotor de 9 de Julio tras haber volcado su camioneta

Un conocido empresario automotor murió este viernes por la noche después de perder el control de su camioneta y volcar sobre la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio.

El accidente ocurrió cerca de las 22.10, a la altura del kilómetro 230. El conductor, identificado como Luis Farías de 45 años, falleció en el lugar.

Farias circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok en dirección a Bolívar cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, salió de la calzada. El vehículo terminó volcado sobre la zona lateral de la ruta, con las ruedas hacia arriba y dentro de un sector con agua.

El hecho se produjo en las inmediaciones de Dudignac, entre Santos Unzué y Corbett. Tras recibir el aviso, se trasladaron hasta el lugar Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales, quienes constataron que Farías había muerto.

En el procedimiento también trabajaron integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales. Las tareas se prolongaron durante varias horas debido a las pericias realizadas en el lugar y al retiro de la camioneta.

Por el momento, no se informó oficialmente los motivos que provocaron que Farías perdiera el control de la Amarok. La investigación apunta a determinar las circunstancias en las que se produjo primero el despiste y luego el vuelco.

La muerte de Farías causó repercusión en 9 de Julio y en otras localidades del noroeste bonaerense, donde era conocido por su actividad en el sector automotor. También tenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos, localidad en la que la noticia generó pesar.

Farías se desempeñaba como gerente de Autosport , una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados que tiene presencia en 9 de Julio y Bolívar.

Además de su actividad empresarial, había tenido participación en el fútbol de 9 de Julio y la región. Durante un período estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.

Tras conocerse su fallecimiento, la institución publicó un mensaje para despedirlo y expresó su “profundo pesar”. Desde el club destacaron especialmente el paso de Farías por la entidad. “Dejó una huella imborrable en la institución de Patricios”, expresaron desde Compañía General Buenos Aires.

La institución también recordó que durante su etapa en el club se alcanzaron importantes logros futbolísticos y que Farías fue parte de distintos momentos destacados de su historia.

“Su compromiso y trayectoria quedarán en el recuerdo de todos quienes compartieron el camino dentro del club”, señalaron.

Finalmente, el Club Compañía General Buenos Aires acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos ante la noticia de su muerte.

Fuente: TN