Abierto de Hurlingham: La Natividad-La Dolfina goleó a Las Monjitas y es el primer finalista

Avasalla. Desborda. Vulnera duras defensas con extrema facilidad. Rompe en pedazos esquemas cerrados. Sortea a placer marcas férreas. Defiende prolija y eficazmente y ataca con bravura y precisión. Le sobran variantes. Domina en cada sector del campo. Derrocha goles. Y encima, se equivoca poco. La Natividad-La Dolfina 2026 es una máquina de aniquilar rivales. “Ahora jugamos más en equipo” , resumió la figura de la tarde, Adolfo Cambiaso (n.) , el heredero.

En la tercera fecha del Abierto de Hurlingham , el campeón defensor goleó a Las Monjitas , que suma nada menos que 35 goles de handicap , por 22 a 10 y se clasificó finalista del segundo certamen de la Triple Corona , torneo que este sábado determinará al segundo protagonista de la definición, cuando Ellerstina-Indios Chapaleufú y La Hache resuelvan la segunda semifinal, desde las 16, también en Pilar.

El actual de Cañuelas es un modelo mejorado respecto al de 2025. La goleada del martes pasado a La Aguada, 26-3, en cierto modo acotó los elogios a su actuación por tratarse, el rival, de un equipo de objetivos menos ambiciosos. Una formación de 32 tantos más pendiente de la permanencia en la Triple Corona que de los podios. Pero la exhibición del dream team , de 40 goles, frente a Las Monjitas permite dejar de lado la mesura y subrayar el concepto sin temores: la alianza Castagnola-Cambiaso juega a otra cosa . Está en otro nivel.

Y por los partidos desarrollados en el inicio de la temporada no se advierte hasta el momento un candidato firme a corto plazo, capaz de poner en riesgo el invicto que el cuarteto de Cañuelas arrastra desde su nacimiento, de hace doce meses, en este certamen. Desde entonces ganó todos los partidos que jugó, con los cuatro cracks. Y mucho menos se vislumbra un oponente que, a esta altura, coloque en tela de juicio su reinado global. Camilo y Bartolomé (h.) Castagnola y Adolfo Cambiaso , padre e hijo, barrieron de la cancha a Las Monjitas en la cancha 2 del predio Alfredo Lalor.

Previamente, y por la subsidiaria Copa Drysdale, La Ensenada derrotó por 17-7 a La Aguada y pasó al desenlace de la rueda de perdedores . Intentará retener ese trofeo, que el año anterior empezó a perfilarlo como el quinto equipo. Su rival se decidirá este sábado, y será el ganador del choque entre Hiper Polo (33) y Don Ercole (31).

Las Monjitas no tuvo un mal desempeño. Planteó con criterio el juego, pero ante una organización muy aceitada, cuyos miembros vuelan en el campo y manejan la bocha con alta precisión en velocidad , poco queda por hacer . El conjunto de camiseta naranja entró decidido a apretar, a no darles ni un centímetro a los artistas de camiseta verde y azul. Pero el rigor en la marca –muchas veces, doble marca– lo llevó a jugar al filo de las líneas. De hecho, varias veces las cruzó y cometió fouls. Contra un adversario tan calificado, las equivocaciones son caras.

Y Las Monjitas se equivocó seguido en ese rubro. A partir de eso, La Natividad-La Dolfina inclinó la balanza y empezó a ganar el partido. Poroto Cambiaso comentó la victoria: “Hoy jugamos bien. Y para ganarles a equipos como Las Monjitas, hay que jugar bien. En los primeros cuatro chukkers estuvimos un poco apurados con la pelota y no nos salieron algunas jugadas, pero mantuvimos la calma. Y entre el cuarto y el octavo hicimos el polo que queríamos hacer”. El más destacado del encuentro, que anduvo por todas partes armando juego, asistiendo y dando una mano atrás, se refirió también al notorio progreso en el funcionamiento: “ Estamos jugando mucho mejor. En el 2025, por ahí ganábamos partidos, como la final de Hurlingham, por individualidades, y este año lo hacemos porque tenemos un mejor funcionamiento. Será porque nos conocemos más, no sé... Pero jugamos abierto, nos pasamos más la pelota ... Jugamos como equipo ”, analizó el delantero de 20 años .

“Obviamente, no es fácil jugar bien todos los chukkers”, justificó Poroto el comienzo parejo, y de gol por gol, en el choque con varios viejos conocidos: David Stirling , Juan Martín Nero y el joven Lucas Monteverde . Sucede que no era sencillo deshacerse de las pegajosas marcas y de la presión constante de Las Monjitas. El dream team fue paciente. Nunca perdió el orden. Y cuando se le presentó la ocasión, facturó. Tantas faltas sancionadas quitaron ritmo al partido, que incvuyó dos caídas, sin mayores consecuencias físicas. En el tercer chukker, en una acción con Pelón Stirling que le costó al uruguayo dejar la cancha por dos minutos (recibió dos veces la tarjeta amarilla por esa acción), Adolfito Cambiaso fue a parar al piso y se llevó algún moretón en un hombro. Y en el séptimo capítulo, quien cayó fue Nero, que se levantó de inmediato.

La Triple Corona recién comienza. Y por lo visto hasta el momento, La Natividad-La Dolfina, es mucho más que el mejor: gusta y golea. Y ahora, como si le falta algo, juega más en equipo.

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Fuente: La Nación