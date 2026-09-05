¿A qué hora puede llover hoy en Buenos Aires? El pronóstico del SMN para este sábado 5 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado 5 de septiembre con tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires , donde la lluvia podría aparecer durante la tarde. Además, el viento sur será protagonista durante gran parte de la jornada y las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h .

La temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 14°C de máxima , por lo que el ambiente se mantendrá fresco incluso en las horas de mayor temperatura.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la tarde será el período con mayor probabilidad de precipitaciones.

El momento más favorable para que se registren chaparrones será después del mediodía y durante las primeras horas de la tarde , aunque se trataría de precipitaciones aisladas y de corta duración.

Además de la posibilidad de lluvia, el viento sur incrementará la sensación de frío durante toda la jornada. El SMN prevé velocidades de entre 23 y 31 km/h por la tarde y ráfagas de 42 a 50 km/h , especialmente entre la mañana y la tarde.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, con nubosidad persistente pero una probabilidad de precipitaciones mucho menor.

Fuente: TN