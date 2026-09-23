A qué hora habla Javier Milei en la ONU hoy, con un mensaje por Malvinas

El presidente Javier Milei hablará este miércoles al mediodía en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, con un discurso centrado en la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas , tras endurecer las sanciones a empresas que operan ilegalmente en la zona.

El mandatario viajó este lunes, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. Su intervención, que preparó junto al asesor Santiago Caputo, está estipulada para las 12.15 de la Argentina , luego de la del presidente de Chequia, Petr Pavel.

En esta tercera participación ante el organismo multilateral como primer mandatario, la exposición retomará el reclamo por el archipiélago del Atlántico Sur en medio de tensiones diplomáticas con el Reino Unido .

Durante su presentación del año pasado, cuestionó que las situaciones coloniales sigan sin resolverse e invitó a los británicos a “ reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065”.

Por otro lado, en 2024, Milei sostuvo: “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en relación con las Islas Malvinas”.

La agenda oficial del presidente en los Estados Unidos comenzó el martes por la tarde en la Yeshiva Darchei Torah , donde recibió el premio “Ohev Yisrael” por su respaldo a Israel. A las 19 se reunió con el economista Roberto Salinas y a las 20.30 conversó con Xavier Sala i Martín.

Tras su exposición en el plenario este miércoles al mediodía, disertará por la tarde en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute . A las 18 horas mantendrá un encuentro con Susan Seagal y representantes del Consejo de las Américas, para luego reunirse a las 19.30 con el rabino Simón Jacobson .

La actividad en la ciudad finalizará este jueves a las 13 horas con una exposición en The Economic Club of New York . El regreso a la Argentina está programado para este mismo jueves a las 21, con llegada el viernes a las 8.30.

Además, se espera una posible interacción entre Milei y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la sesión del Escudo de las Américas .

Además, Milei se reunirá a las 19.55 de la Argentina (18.55 local) con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , en un encuentro orientado a reforzar la relación bilateral y repasar la agenda atlántica —intentarán que se revise la posición de neutralidad de Washington en el conflicto—.

Fuente: La Nación