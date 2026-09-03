A qué hora habla Javier Milei en cadena nacional por las Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó el martes una reunión de gabinete en la Casa Rosada con el foco puesto en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas . Tras el encuentro, el Gobierno confirmó que el mandatario brindará un mensaje por cadena nacional hoy por la noche . El vocero presidencial Adrián Ravier precisó en su conferencia de prensa semanal que el horario del anuncio será las 21 horas .

La determinación surgió luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expusiera ante el resto del equipo ministerial un análisis sobre el estado de las gestiones diplomáticas que la Cancillería impulsa en defensa del territorio. Aunque fuentes oficiales evitaron precisar el contenido exacto de la alocución, el Presidente calificó el lunes como muy importantes las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre el conflicto .

Trump sugirió durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que su administración analiza revisar la postura histórica de Estados Unidos respecto del apoyo a Gran Bretaña en la disputa por el archipiélago . Ante la consulta de un periodista, el líder republicano respondió que siempre revisa todas las posiciones y que esa constituye apenas una opción entre muchas. Esta intervención marcó la primera vez que un jefe de Estado norteamericano se pronuncia públicamente de esa forma en el conflicto territorial .

El asesor presidencial Santiago Caputo anticipó parte del clima que rodeó el encuentro en Balcarce 50 a través de una publicación en redes sociales. El funcionario escribió que Inglaterra representa el pasado mientras la Argentina es el futuro y añadió que resulta saludable que Estados Unidos revise su postura sobre Malvinas. El consejero consideró extraño que Washington no actúe de ese modo y remarcó que el reclamo constituye una causa sagrada para todos los argentinos.

La inquietud sobre el posicionamiento de la Casa Blanca cobró fuerza tras una publicación del periódico británico The Telegraph . El medio reveló que funcionarios del Pentágono amenazaron a las autoridades del Reino Unido con modificar su postura sobre Malvinas si el gobierno del primer ministro Andy Burnham no incrementa su gasto en defensa . Estados Unidos pretende que los miembros de la OTAN destinen el 5% de su producto bruto interno al sector militar, un objetivo que Londres aún no alcanza .

El encuentro de gabinete en la Casa Rosada contó con la asistencia de los ministros Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Diego Santilli. Patricia Bullrich y Santiago Caputo se sumaron a la mesa política. El Presidente aprovechó el espacio para repasar temas de gestión y desestimar las críticas sobre el rumbo económico actual , tal como expuso Sturzenegger en su reciente artículo publicado en LA NACION .

El Gobierno mantiene expectativas altas tras los dichos de Trump , aunque evita el triunfalismo y prefiere la cautela. El Ejecutivo analiza el impacto de un eventual giro estratégico de Washington en el Atlántico Sur, escenario que alteraría las relaciones con Londres . Hoy jueves a las 21 horas, la ciudadanía conocerá los alcances de estos avances diplomáticos directamente de la voz del jefe de Estado .

Fuente: La Nación