Yadarola y Bertuzzi, los jueces de bajo perfil y experiencia en Comodoro Py que recibieron un “empujón” en el concurso para la Cámara Federal

Con sus pliegos aprobados, los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi se preparan para cubrir dos cargos claves en una de las dos salas de la Cámara Federal porteña , un tribunal estratégico por el que pasan las principales causas de corrupción de Comodoro Py.

Lo harán debido a largas carreras dentro de los tribunales, pero también gracias al empujón que recibieron sus nombres en la cuestionada instancia de las entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura.

Ambos magistrados conocen desde hace años los pasillos de Comodoro Py : Yadarola hizo buena parte de su carrera allí antes de desembarcar como juez en el fuero Penal Económico. Bertuzzi, por su lado, recaló en 2018, a la propia Cámara Federal, mediante un traslado y permaneció allí durante años, sin la estabilidad que otorga el nombramiento por concurso.

Ingresó al Poder Judicial en 1997 y cinco años después, llegó a los tribunales federales de Comodoro Py.

Su carrera judicial despegó en 2002, bajo el ala de Sergio Torres , por entonces a cargo del Juzgado Federal N°12 y hoy juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En Comodoro Py, cerca de Torres, Yadarola fue ascendiendo hasta convertirse en secretario del juzgado, en 2008. Allí conoció de primera mano los pliegues de la relación entre la Justicia y la política antes de desembarcar, años después, como juez en el fuero Penal Económico.

En 2015 asumió al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. Su nombre ganó relieve público al reactivar el caso de la valija de Guido Antonini Wilson , nacido en 2007 a partir de la inspección que descubrió los casi US$800.000 sin declarar que el empresario venezolano intentaba ingresar al país.

Volvió a los primeros planos en 2022, al quedar viajar y quedar enredado en la polémica de Lago Escondido .

Entre los participantes del viaje con directivos de Clarín estaba Juan Bautista Mahiques , actual ministro de Justicia y amigo personal de Yadarola, además de su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques .

Yadarola quedó imputado junto con otros viajeros, pero finalmente fue sobreseído por el juez Sebastián Ramos.

Es juez desde 2008 y pasó por tribunales orales federales antes de aterrizar, una década después, en la Cámara Federal porteña.

Llegó a la Sala I mediante un traslado dispuesto por el entonces presidente Mauricio Macri , mecanismo que años más tarde quedó bajo revisión de la Corte Suprema. El máximo tribunal resolvió que los jueces trasladados podía permanecer en sus juzgados de manera transitoria hasta que los cargos fueran cubiertos por concurso.

Bertuzzi siguió entonces ejerciendo como camarista y, cuando se abrió el concurso para cubrir de manera definitiva ese mismo asiento, se presentó como candidato.

El concurso que llevó los pliegos de Yadarola y Bertuzzi al Senado comenzó en 2020 y estuvo lejos de ser lineal. Atravesó distintos dictámenes y años de parálisis antes de llegar al ordenamiento que finalmente los puso como candidatos.

Las entrevistas personales −cuestionadas porque permiten reconfigurar el primer orden de mérito que arrojan los exámenes− resultaron decisivas para ambos . En el primer dictamen de mayoría, de 2022, Yadarola había quedado noveno y Bertuzzi vigésimo, posiciones que los dejaban lejos de la Cámara.

Sin embargo, cuatro años después, y sin que se realizaran nuevas entrevistas, el consejero y juez de la Casación Diego Barroetaveña presentó un nuevo orden de mérito a partir de una nueva valoración de aquellas mismas audiencias: Yadarola pasó al quinto lugar y Bertuzzi al sexto . La propuesta consiguió mayoría en la Comisión de Selección, el nuevo ordenamiento terminó siendo aprobado por el plenario del Consejo de la Magistratura y las ternas fueron enviadas al Poder Ejecutivo.

El presidente Javier Milei eligió finalmente a Yadarola y Bertuzzi, cuyos pliegos recibieron ahora el acuerdo del Senado y quedaron a tiro de firma para convertirse en camaristas.

Fuente: La Nación