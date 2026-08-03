Vuelve el mal tiempo al AMBA: a qué hora habrá lluvias aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que seguirá el mal tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con los especialistas, se espera una jornada inestable con probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche .

Durante la mañana, la mínima será de 11°C y habrá neblinas intensas. Se pronostica hasta 10% de probabilidad de precipitaciones , con vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h.

Por la tarde, se esperan hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones , con cielo mayormente nublado. La máxima será de 16°C y habrá vientos del sureste a velocidades de hasta 12 km/h.

Hacia la noche, se espera hasta un 40% de probabilidad de lluvias aisladas . La temperatura descenderá a 14°C y se esperan vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h.

Martes 4: mínima de 12°C y máxima de 16°C, con neblinas por la madrugada y la noche. Para la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente nublado.

Miércoles 5: neblinas por la madrugada/mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Mínima de 11°C y máxima de 17°C.

Jueves 6: se pronostica hasta un 40% de lluvias durante todo el día, con mínima de 13°C y máxima de 18°C.

Viernes 7: cielo mayormente nublado durante todo el día, con mínima de 9°C y máxima de 15°C.

Fuente: TN