Una nueva encuesta midió seis duelos políticos y hubo ganadores sorpresivos

Como si fuera una PASO de imágenes en lugar de votos, una nueva encuesta armó seis duelos políticos de cara a las elecciones de 2027 y hubo algunos ganadores sorpresivos . Las tablas incluyeron las fuerzas con mayor peso (La Libertad Avanza y el Peronismo/Kirchnerismo), pero también se comparó a cuatro outsiders , algunos de ellos famosos .

El trabajo que adelanta Clarín este martes es de Rubikon Intel , una consultora que tiene entre sus caras visibles a un exfuncionario K, Fernando "Chino" Navarro , y al analista Roberto Wohlgemuth . Su último sondeo incluyó 1.156 casos a nivel país , entrevistados entre el 25 y 26 de julio, con un margen de error de +/- 3,1%.

Si bien el estudio no consulta en este caso por la intención de voto de estos 19 dirigentes, sí plantea duelos que pueden funcionar como un parámetro . Ejemplos: ¿Javier Milei es el libertario mejor visto por la opinión pública? ¿Cómo está la pelea Cristina Kirchner vs. Axel Kicillof?

Como contó Clarín en un informe especial este fin de semana , la economía enciende fuertes alertas para el Gobierno (según un promedio de 17 encuestas del último mes, el 59% dice que la está pasando mal ), pero el Presidente mantiene aún una leve ventaja para el comicio del año próximo.

Los primeros dos espacios que se auditan son La Libertad Avanza y el Peronismo/Kirchnerismo . Aparecen arriba los dos dirigentes que vienen mostrando mejor nivel de intención de voto: el mencionado Milei y Axel Kicillof , respectivamente.

En el caso del oficialismo, hay algo de sorpresa: la mayoría de los estudios tiene a Patricia Bullrich como la libertaria con mejor imagen . Aquí, en porcentajes brutos (incluyendo el no sabe/no contesta), no: el Presidente la supera en la positiva por tres décimas: + 43,1% a + 42,8% . Debajo se ubican los ministros Diego Santilli ( + 32,3% ) y Luis Caputo ( + 29,7% ).

En base a un sondeo nacional de 1.156 casos

El sondeo también publica lo que se conoce como "imagen neta" , sin tener en cuenta el dato de "no sabe / no contesta", para despejar la incidencia del nivel de conocimiento. En este modo de medición, la positiva + la negativa suman 100% y permite compraran a dirigentes más o menos conocidos.

Y en el oficialismo, siempre por márgenes mínimos, cuando se proyecta la imagen neta , Bullrich pasa al frente: + 44,3% vs. + 43,7% de Milei . Esto ocurre porque el Presidente tiene mayor imagen negativa que la senadora y cuando se proyecta sin el ns/nc, crece más que la positiva.

Duelo de imágenes / Peronismo-Kirchnerismo

En base a un sondeo nacional de 1.156 casos

Kicillof , en tanto, también queda líder en zona de empate técnico con Cristina Kirchner : le saca una décima en su valoración positiva general ( + 37% vs. + 36,9% ) y amplía en la neta ( + 39,2% vs. + 37,7% ) porque la expresidente posee una negativa más alta.

En el peronismo K, alejados cierran: Sergio Massa ( + 29,6% de positiva general y el mayor rechazo de los 19 evaluados, con - 66,7% ), el gobernador riojano Ricardo Quintela ( + 15,6 %) y el exmandatario sanjuanino Sergio Uñac ( + 13,4% ).

El resto de los cuadros trae datos más llamativos . ¿Ejemplos? En el PRO, María Eugenia Vidal queda mejor posicionada que Mauricio Macri . Y entre los outsiders , un viejo conocido del rubro ( Facundo Manes ) les gana a las novedades de este año.

Todo dentro de un contexto parejo y con los 19 dirigentes con más rechazos que apoyos.

En base a un sondeo nacional de 1.156 casos

En el PRO , en los números generales, Vidal y Macri empatan en la positiva ( + 36,1% ), pero el expresidente tiene una negativa mayor ( - 61% vs. - 53,5% ). Cuando se proyectan los datos netos, sin el ns/nc, la exgobernadora saca una luz de ventaja ( + 40,3% vs. + 37,2% ).

Duelo de imágenes / Izquierda-Movimientos Sociales

En base a un sondeo nacional de 1.156 casos

Después, Rubikon Intel enfrenta a dos "duros": Myriam Bregman por la Izquierda y Juan Grabois por los Movimientos Sociales. Gana claramente ella, una de las estrellas de las encuestas 2026: + 39% vs. + 28,4%.

Duelo de imágenes / Centroderecha provincial

En base a un sondeo nacional de 1.156 casos

El último duelo tradicional es de la "Centroderecha provincial" , con un exgobernador que ya fue candidato presidencial y un mandatario que amagó con lanzarse a la pelea nacional pero que finalmente irá por otro mandato local.

Se trata del peronista cordobés Juan Schiaretti y el radical santafesino Maximiliano Pullaro . Prevalece el primero ( + 27,6% a + 19,5% en positiva general).

Y para el final, el plato más jugoso: los "Otros/Outsiders". Con un detalle: Rubikon Intel incluye aquí al radical Facundo Manes, que hace varios años que saltó a la política y termina un poco mejor que el resto: el banquero Jorge Brito , el empresario de medios Daniel Hadad y el pastor influencer Dante Gebel .

En base a un sondeo nacional de 1.156 casos

Manes es el más conocido a nivel nacional (menos de 28 puntos de "no sabe / no contesta") y esto lo favorece en la tabla general: lidera con 24,7% de positiva , contra + 20,6% de Hadad , + 17,6% de Brito y + 16,8% de Gebel .

Cuando se proyectan los datos netos, en la cima lo iguala Brito: + 34,1% ambos, contra + 33,1% de Hadad y + 29,7% de Gebel. Poco, por ahora, para pensar en una postulación presidencial, sobre todo por el bajo nivel de conocimiento en las provincias. Igual, falta.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín