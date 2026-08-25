Una mujer de 78 años murió tras ser arrastrada por un colectivo en Colegiales: investigan la responsabilidad del chofer

Una mujer de 78 años murió este martes por la mañana en el barrio porteño de Colegiales después de quedar atrapada al descender de un colectivo de la línea 67 . El hecho ocurrió en una parada del Metrobus ubicada sobre la avenida Cabildo, entre las calles Jorge Newbery y Maure.

De acuerdo con la información que manejan los investigadores, la víctima estaba bajando de la unidad cuando uno de sus pies quedó enganchado . En ese momento, el colectivo retomó la marcha y la mujer fue arrastrada hasta quedar debajo del vehículo.

El accidente ocurrió cerca de las 9.20. Tras el episodio, el resto de los pasajeros pudo bajar del colectivo sin inconvenientes.

Hasta la parada acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, junto con personal del SAME, que constató el fallecimiento de la mujer.

También trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos de la Ciudad y del destacamento de Palermo, mientras se realizaban las tareas de asistencia y preservación de la escena.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá reconstruir la secuencia del hecho y determinar si existió alguna responsabilidad por parte del conductor del colectivo.

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.

El conductor del colectivo de la línea 67, un joven de 27 años, sufrió una crisis nerviosa después del accidente y tuvo que ser asistido por personal médico en el lugar.

Mientras los peritos trabajaban para reconstruir la mecánica del hecho, la unidad permaneció detenida dentro del corredor exclusivo del Metrobus y la zona quedó preservada para facilitar las tareas judiciales.

Como consecuencia del operativo, el tránsito en los carriles exclusivos de la avenida Cabildo fue interrumpido de manera temporal. Las líneas de colectivos que circulan habitualmente por el Metrobus fueron desviadas hacia los carriles de circulación general, lo que provocó demoras en una de las principales arterias que conecta el norte de la Ciudad con el centro porteño.

Fuente: TN