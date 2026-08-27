Una mujer chocó, quiso escapar y llevó a un hombre 200 metros sobre el capot en la Autopista La Plata-Buenos Aires

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Una discusión de tránsito tras un choque terminó en una peligrosa situación en la Autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura de Hudson, donde un hombre denunció que una mujer intentó escapar del lugar y lo llevó durante unos 200 metros sobre el capot de su vehículo.

El episodio quedó registrado por el propio conductor, quien le reclamaba a la mujer que detuviera el auto y entregara los datos del seguro. Según se escucha en la grabación, la conductora se negaba a hacerlo y aseguraba que el hombre circulaba “por el medio”.

La situación se volvió más tensa cuando el hombre pidió la intervención de la Policía y solicitó ayuda a un amigo. Según su denuncia, la mujer realizó una maniobra para retirarse y terminó impactándolo, provocando que quedara sobre el capot del vehículo.

Ante el riesgo de caer sobre la autopista, el hombre aseguró que tuvo que aferrarse al capot mientras la conductora continuaba avanzando durante aproximadamente 200 metros. Finalmente, logró que frenara y pudo bajar del automóvil.

Sin embargo, según su relato, la mujer volvió a acelerar y se retiró del lugar sin intercambiar los datos correspondientes. Ahora, el damnificado busca que la conductora se presente y se haga responsable por el choque y por la peligrosa maniobra.