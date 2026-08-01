Una formación del tren a Mar del Plata embistió a un automóvil en Maipú: murió el conductor

ZONALES





Un hombre murió este viernes por la tarde luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del tren que viajaba desde Plaza Constitución hacia Mar del Plata. El trágico accidente ocurrió en un paso a nivel de la ciudad de Maipú.





El siniestro se registró alrededor de las 19, cuando la formación 305 impactó contra un vehículo que intentaba cruzar las vías a la altura de la calle Ayacucho, en el kilómetro 270. Por causas que son materia de investigación, el conductor ingresó al cruce ferroviario en el momento en que pasaba el tren.





Como consecuencia del fuerte impacto, el único ocupante del automóvil fue despedido del vehículo y falleció en el lugar.





Tras la colisión, la formación permaneció detenida sobre las vías mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, en medio del temporal que afectaba a la región.





En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes realizaron las primeras pericias. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a los procedimientos correspondientes para su identificación oficial y posterior entrega a sus familiares.





Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.