Una doctora olvidó a su nieta de 10 meses en el auto durante ocho horas y la beba murió de calor

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Una beba de 10 meses murió luego de permanecer durante unas ocho horas dentro del auto de su abuela, una médica que se había olvidado de llevarla a la guardería antes de dirigirse a trabajar.

La tragedia ocurrió el 13 de agosto en Madisonville, Kentucky, Estados Unidos. La pequeña Scottie Gwyn Crowell quedó en el asiento trasero del vehículo de su abuela, Stacey Fazenbaker, de 61 años, quien se dirigió directamente a la clínica Owensboro Health Multicare.

Ese día, las temperaturas exteriores alcanzaron los 35°C y, según los reportes citados por medios estadounidenses, el interior del vehículo llegó a unos 46°C.

La familia descubrió lo ocurrido alrededor de las 16, cuando el padre de la beba fue a buscarla a la guardería y le informaron que nunca había llegado. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la niña había quedado dentro del automóvil.

Intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla

Al advertir el olvido, Fazenbaker salió rápidamente junto con algunos de sus colegas para buscar a la beba. Sin embargo, cuando la encontraron, ya se encontraba en grave estado.

Los agentes de la Policía de Madisonville realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla. Una autopsia determinará oficialmente la causa de muerte.

Por el momento, no se presentaron cargos contra la médica. La Policía continúa investigando el caso y Fazenbaker fue sometida a pruebas de drogas y alcohol.

El mayor Jason McKnight señaló que, a medida que avance la investigación y se conozcan más detalles, existe la posibilidad de que el caso sea presentado ante un gran jurado.

Una tragedia que conmocionó a la familia

Stacey Fazenbaker se había mudado a Madisonville aproximadamente un año antes para estar cerca de su hija, Sydni Crowell, de 33 años, quien también trabaja como médica obstetra.

Scottie había nacido el 20 de septiembre de 2025 mediante fertilización in vitro y era la segunda hija de la familia.

La muerte de la pequeña generó conmoción entre sus familiares y en la comunidad. Su tía, Emmy Fazenbaker, periodista deportiva, compartió un mensaje de despedida en redes sociales: “Te amamos tanto, dulce niña”.

El peligro de dejar a un niño dentro de un auto

Los especialistas advierten que los niños pueden sufrir un aumento de temperatura corporal mucho más rápido que los adultos. Además, el interior de un vehículo estacionado al sol puede calentarse rápidamente, incluso cuando la temperatura exterior no parece extrema.

Según el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, un promedio de 38 niños muere cada año en ese país luego de ser olvidado dentro de vehículos expuestos a altas temperaturas.