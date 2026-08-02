Una chica de 14 años desapareció en Córdoba y descubrieron que era víctima de una red de explotación sexual de menores

Una denuncia por la desaparición de una adolescente de 14 años en Córdoba destapó una presunta red de explotación sexual que operaba entre el norte de esa provincia y el sur de Santiago del Estero.

Tras una serie de allanamientos en Villa de María del Río Seco , la Justicia detuvo a ocho hombres mayores de edad acusados de grooming y abuso sexual de menores.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Deán Funes y liderada por la fiscal Analía Cepede , se inició cuando los padres de la joven denunciaron su ausencia.

El caso activó el protocolo de búsqueda y, con la colaboración de la División Departamental Ischilín, lograron ubicar a la adolescente en Santiago del Estero .

El operativo se desplegó luego de que la familia de la víctima alertara a las autoridades. Según explicó la fiscal Cepede, la chica había tomado un remís rumbo a la casa de una amiga, pero dejó de contestar los llamados de su mamá.

“ Se activó automáticamente el protocolo de búsqueda de personas y pudimos detectar que no estaba en la provincia de Córdoba , sino en una localidad de la frontera en Santiago del Estero”, sostuvo en diálogo con TN .

Entre los detenidos hay personas con distintos oficios, en su mayoría vinculados al traslado irregular de pasajeros, como remiseros o choferes de Uber no habilitados en la localidad.

“ Un remisero local la trasladó hasta el lugar del hecho , que sería la casa de una amiga. Como no tenía dinero, esta persona se aprovechó de cobrarle de otra forma”, agregó la fiscal sobre uno de los implicados.

La fiscalía investiga si estos hombres actuaban como “clientes” o si existía un regenteador que organizaba la explotación , lo que podría llevar la causa al fuero federal.

“ La hipótesis es que estas personas se aprovecharían de la situación de vulnerabilidad de las chicas para abusar de ellas . Más allá de que haya voluntad o no de las víctimas, hay que recordar que son menores”, explicó la fiscal.

Durante los allanamientos, la policía secuestró teléfonos y otros elementos que serán peritados para determinar el alcance de la organización y si hay más involucrados. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

La causa está desdoblada. Mientras la desaparición y localización de la adolescente ocurrió en Santiago del Estero, la investigación sobre los hechos cometidos en Córdoba sigue en manos de la fiscalía múltiple de Deán Funes.

Los delitos imputados incluyen grooming , abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil , todos cometidos contra menores de edad. “Hablamos de una prostitución infantil importante”, remarcó la fiscal Cepede, pero aclaró: “Se nota que es bastante casera la modalidad de captación”.

Según la investigación, el contacto entre las partes no se habría realizado a través de plataformas digitales, sino mediante el “pasarse el dato” entre adultos de la zona sobre la actividad de las adolescentes.

También detalló que la diferencia de edad entre las víctimas y los acusados es significativa. “Tenemos identificadas chicas de entre 13 y 14″ , dijo.

Por el momento, la investigación se centra en los hechos ocurridos en Villa de María del Río Seco y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

Fuente: TN