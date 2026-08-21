Un joyero se defendió de un robo y mató de un tiro a un delincuente en Chubut

Un intento de robo en una joyería de Chubut terminó con uno de los delincuentes muerto luego de recibir un disparo efectuado por el dueño del comercio. Otros dos sospechosos lograron escapar y son buscados por la Policía.

El hecho ocurrió este jueves, minutos después de las 9, en la joyería Joyas Patagonia, ubicada sobre la calle 25 de Mayo al 461, entre Pellegrini y A. P. Bell , en pleno centro de Trelew.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres hombres habrían ingresado al local con intenciones de cometer un robo. Los sospechosos, según indicó el fiscal general Gustavo Núñez, habrían estado armados.

En medio del asalto, el dueño de la joyería reaccionó y efectuó un disparo contra uno de los presuntos ladrones. El joven, de alrededor de 20 años, recibió un impacto cerca del rostro y murió dentro del local.

El fiscal Gustavo Núñez explicó que la principal hipótesis de la investigación es que se trató de un robo agravado y que el comerciante actuó para defenderse del ataque.

“En principio estamos hablando de tres personas que ingresan”, señaló el funcionario, quien confirmó que uno de los sospechosos murió después de que el propietario repeliera el ataque con un arma de fuego.

Según Núñez, en esta primera etapa de la investigación “se observa que ha habido un acto de defensa por parte del comerciante” , dijo a Canal 12 de Chubut. Por ese motivo, sostuvo que el hombre no tendría, de momento, responsabilidad penal y que habría actuado bajo una causa de justificación.

El comerciante quedó muy afectado por la situación y, de acuerdo con el fiscal, se encontraba “muy shockeado” y recibía asistencia tras el episodio.

Los otros dos integrantes del grupo lograron escapar del lugar y permanecían prófugos. Según las primeras informaciones, habrían huido en una motocicleta por un pasaje cercano.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo policial en el centro de Trelew. La Policía del Chubut, la División Policial de Investigaciones y personal de Policía Científica trabajaron en la escena para reconstruir la secuencia del asalto.

Los investigadores también relevarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ingresaron los sospechosos, qué ocurrió dentro de la joyería y cómo se produjo el disparo que terminó con la vida de uno de ellos.

Fuente: TN