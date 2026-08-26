Un camionero quedó varado en una ruta del sur de Santa Fe, intentaron robarle y mató a un ladrón: quedó libre por legítima defensa

Un camionero de 57 años mató de un disparo a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo durante la madrugada de este miércoles, luego de que un desperfecto mecánico lo obligara a detenerse a la vera de la ruta A012 , en inmediaciones de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la ciudad santafesina de San Lorenzo .

Según la investigación, el conductor disparó cuatro veces para repeler el ataque y poner en fuga a los asaltantes. Uno de ellos fue alcanzado por un proyectil y cayó muerto a pocos metros del lugar. Horas después, el camionero se presentó ante la Policía y posteriormente recuperó la libertad, ya que la Justicia consideró que había actuado en legítima defensa .

El cuerpo del ladrón fue encontrado durante la mañana en una zanja, a unos 100 metros del lugar donde se observó la huella del camión, un Dodge 600. Presentaba un impacto de arma de fuego en uno de los glúteos . Los investigadores presumen que el proyectil pudo haber afectado una arteria y que el hombre se desvaneció mientras escapaba.

El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario , donde se realizará la autopsia y se buscará establecer su identidad.

De acuerdo con la información recolectada por el fiscal Aquiles Balbis , del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el episodio ocurrió cerca de las 2.30, cuando el camionero se detuvo a un costado de la ruta debido a un desperfecto mecánico y bajó para revisar el vehículo.

Las cámaras de videovigilancia analizadas en la causa permitieron reconstruir que dos hombres se acercaron al Dodge 600 e intentaron ingresar a la cabina, uno por cada lado . En medio del ataque, uno de ellos llegó a romper uno de los vidrios.

Fue entonces cuando el camionero sacó una pistola y efectuó cuatro disparos . En la escena, los peritos secuestraron cuatro vainas servidas calibre .380. De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores consideraron que los tiros fueron realizados para repeler el ataque y no con la intención de matar.

Horas más tarde, el conductor se puso a disposición de las autoridades en una playa de regulación de peso de cereal ubicada en jurisdicción de Puerto General San Martín.

Tras analizar las circunstancias del hecho, el fiscal dispuso que se le forme una causa penal y recupere la libertad . Entre los elementos valorados se tuvo en cuenta que habría disparado para defenderse del asalto, que contaba con la documentación correspondiente para la tenencia legal del arma y que no registraba antecedentes penales.

Mientras tanto, los investigadores buscan identificar y localizar al segundo sospechoso que participó del intento de robo y logró escapar .

Fuente: Infobae