Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro del aula

Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a su escuela de la ciudad de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula. El balazo impactó contra una pared y no se registraron heridos.

El episodio ocurrió este martes en la Escuela Congreso de Tucumán . El director del establecimiento educativo intervino de inmediato, alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres mientras avanza la investigación.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estudiante llevó el arma al interior del edificio y la detonación se produjo al manipularla. Minutos después del incidente, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para resguardar a la comunidad educativa e iniciar las primeras actuaciones.

La Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán también fueron notificados del hecho. Las autoridades activaron los protocolos previstos para contener a estudiantes y al personal del colegio.

El momento previo al disparo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos. En el video se observa al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor, antes de efectuar la detonación dentro del salón.

Según trascendió, el estruendo tomó por sorpresa al profesor que dictaba la clase de historia, quien en un primer momento creyó que se trataba de un petardo.

“Ayer (por el martes) en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también ”, dijo José Soria, vicedirector del colegio, en diálogo con medios locales.

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

“En este caso el protocolo solicita la intervención de la Justicia y de la Policía. El alumno hoy está con un proceso judicial. En la escuela, una vez que ese proceso judicial de alguna manera tenga resolución, nosotros vamos a trabajar con el acuerdo escolar de convivencia que poseen todas las escuelas de la provincia. Es una situación de gravedad, pero en el consejo, que está integrado por el equipo directivo, un papá, un alumno , un preceptor, un secretario, ahí se va a tomar la resolución concreta”, anticipó.

El subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, dialogó con Cadena 3. Según dijo, El episodio ocurrió alrededor de las 14:30. “Un menor de edad, de 14 años , había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, explicó .

Según explicó el subjefe de la Policía tucumana, el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio y fue identificado por los efectivos.

La Policía trabaja ahora para establecer cómo llegó el arma a manos del menor y quién es su titular, entre otros aspectos vinculados con el episodio.

“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, señaló Íñigo .

Fuente: Infobae