Tras las denuncias por abuso sexual, Jared Leto quedó fuera de una importante película

Tras la publicación del documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood , que expone una serie de denuncias por presunto abuso sexual en contra del actor, trascendió que el artista estadounidense perdió un papel clave en un thriller político de inminente realización .

Según informó Page Six , la producción de la película Assassination descartó la contratación del líder de 30 Seconds to Mars debido a la repercusión de los testimonios recopilados en la investigación. Leto se encontraba en tratativas bastante avanzadas para sumarse al largometraje ; tal como indicó un informante de la industria, estaba “sumamente interesado” en el proyecto y había mantenido múltiples conversaciones con el director para definir su personaje. Sin embargo, a pesar de que se trataba de “un trato prácticamente cerrado”, los responsables optaron por cancelar el acuerdo conforme las acusaciones salían a la luz .

La cinta, dirigida por el ganador del Oscar Barry Levinson a partir de un guion coescrito por David Mamet, cuenta con un reparto estelar encabezado por Jessica Chastain, Al Pacino, Brendan Fraser y Bryan Cranston . La trama se centra en Dorothy Kilgallen (Chastain) y plantea la hipótesis de que el asesinato de John F. Kennedy fue un golpe encargado por el capo de la mafia de Chicago, Sam Giancana , como venganza luego de que la administración presidencial iniciara una ofensiva contra el crimen organizado. La búsqueda de la verdad colocará a la periodista en un peligroso juego cruzado entre los líderes del crimen, la CIA y el FBI.

El impacto sobre la carrera del actor responde a la gravedad de los testimonios expuestos tanto en la producción de la BBC como en investigaciones periodísticas previas, entre las que destaca un reportaje publicado en 2025 por el medio estadounidense Air Mail . Si bien las sospechas sobre su conducta circulaban de manera informal en Hollywood desde hacía años, las coberturas recientes le dieron un alcance internacional .

El documental reúne los relatos de diez mujeres sobre episodios ocurridos entre 2002 y 2016, época en la que ellas tenían entre 16 y 18 años . Las denunciantes describen patrones de conducta que incluyen supuestos mecanismos de manipulación, acoso y abuso de poder , desarrollados principalmente durante los conciertos de su banda y en el ambiente del modelaje en Los Ángeles; de ellas, cuatro lo acusan directamente de agresión sexual. “Esto ocurrió hace 25 años y siempre se salió con la suya” , apuntó una de las víctimas. De hecho, la cadena británica reportó haber contabilizado más de 120 testimonios y publicaciones en internet vinculados a comportamientos inapropiados del artista .

Si bien el actor no respondió a las solicitudes de la BBC durante la realización del especial, tras el estreno rompió el silencio con un comunicado enviado a la revista People : “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas” . Con este mensaje, Jared Leto buscó frenar el impacto de un escándalo que ya salpica de lleno su carrera en la industria, aunque por el momento las acusaciones no derivaron en procesos ni resoluciones en la Justicia.

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Fuente: La Nación