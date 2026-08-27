Tragedia en un hospital: Explotó un aire acondicionado y murieron 14 bebés recién nacidos

INTERNACIONALES





Un incendio provocado por la explosión del compresor de un aire acondicionado causó la muerte de 14 bebés recién nacidos en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), ubicado en Islamabad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la sala de neonatología. En ese momento había 15 recién nacidos, muchos de ellos en incubadoras o conectados a sistemas de oxígeno. Según las autoridades, solo uno pudo ser rescatado con vida por un médico.

Los bomberos y equipos de emergencia lograron controlar las llamas, pero la intensidad del fuego provocó graves quemaduras en los cuerpos de los bebés. La Policía informó que será necesario realizar pruebas de ADN para identificar formalmente a las víctimas.

Familiares y testigos denunciaron además posibles fallas de seguridad. Algunos aseguraron que no había personal médico ni de enfermería dentro de la sala cuando comenzó el incendio y que las puertas de evacuación estaban bloqueadas. También señalaron que el sector afectado se encontraba en obras de renovación.

El primer ministro Shehbaz Sharif ordenó una investigación para determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades. Además, dispuso la destitución del secretario federal de Salud, Aslam Ghauri, mientras que el ministro de Justicia, Aqeel Malik, aseguró que se realizará una investigación transparente e imparcial.

Las familias de los bebés fallecidos permanecían en las inmediaciones del hospital a la espera de la identificación de los cuerpos, mientras las autoridades avanzan para determinar si hubo negligencia o fallas que pudieron contribuir a la tragedia.