Tenía antecedentes como trapito y ahora cayó con un ladrillo de cocaína que llevaba la marca de un delfín

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre con antecedentes por actuar como "trapito" y a una mujer de nacionalidad boliviana que transportaban en su vehículo un ladrillo de más de un kilo de cocaína con el sello del delfín , una marca vinculada con el cartel "El Patrón del Norte" , cuyo líder fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos .

La detención ocurrió durante un control preventivo de la División Antidrogas Zona Sur, ubicado en Cachimayo al 1900 en Parque Chacabuco , en las cercanías del Barrio Illia. En el marco del operativo, los oficiales detuvieron a un Fiat Siena gris en el que viajaban un hombre argentino de 25 años y una mujer boliviana de 23.

Al revisar el vehículo, los efectivos hallaron un ladrillo compacto envuelto en papel amarillo en el asiento trasero. Y, al revisar el paquete, se encontraron con un bloque de cocaína que tenía el relieve de un delfín en su parte superior . Al pesarlo, la balanza arrojó que arrojó que el bulto pesaba 1.062 gramos, es decir, poco más de un kilo .

Según indicaron fuentes oficiales, el logo encontrado en la cocaína suele aparecer durante operativos contra células del narcotráfico que operan en Sudamérica y está relacionado con una marca impuesta por el narco Reynaldo Delfín Castedo .

Castedo, quien había ido apodado "el Patrón del Norte" debido a que controlaba ambos lados de la frontera con Bolivia, fue capturado en 2016 tras mantenerse diez años prófugo.

En 2022 la Justicia lo condenó por asociación ilícita y lavado de activos, tras ser vinculado con el tráfico de drogas y en 2024 se ratificó además su pena de prisión perpetua por el crimen de una productora rural . Actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

En el operativo realizado en la Ciudad en el que se secuestró el ladrillo de cocaína intervino la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Catalina Neme, quien ordenó la detención de los dos ocupantes del vehículo y el secuestro de la droga, además de dos teléfonos celulares y del auto en el que ambos se movilizaban.

Según se informó, el hombre que quedó detenido tenía contravenciones del año 2024 por actuar como "trapito" cobrando en forma ilegal por el estacionamiento en la vía pública durante eventos masivos y por intentar ingresar a los estadios sin entrada .

El caso recuerda a otro ocurrido a fines de junio en el que dos mujeres fueron detenidas en la Terminal de Ómnibus de Córdoba con 22 kilos de cocaína . En esa ocasión, los paquetes llevaban también el sello del delfín estampado en su parte superior .

La droga estaba dividida en veinte panes y envuelta en mostaza con la intención de despistar a los perros especialistas en detectar estupefacientes.

Según informó en esa oportunidad el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , "la droga tiene el sello de un delfín", una marca asociada a organizaciones transnacionales para identificar la calidad y el origen de la droga.

La encomienda, proveniente de Jujuy, fue descubierta por Manteca , uno de los perros que participó del procedimiento en el micro de la División Antidrogas de la Policía Federal.

La droga estaba distribuida en tres bolsos dentro de la bodega. “El perro rápidamente detectó uno de ellos y a partir de ahí se hizo una requisa minuciosa”, detalló Quinteros en ese entonces.

Fuente: Clarín