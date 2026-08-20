Sturzenegger se definió como un “plomero” de las reformas, aunque lamentó los retoques en la ley de propiedad privada

Destinatario de críticas internas y externas en las últimas semanas, el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, insistió hoy en la reunión del Consejo de las Américas, en su defensa del paquete de reformas impulsado por el Gobierno, y pronosticó que el presidente Javier Milei será reelecto en 2027.

“Pensé que no me iban a invitar, porque el año pasado tuvimos una discusión con Natalio, cada uno defiende lo suyo”, destacó a modo de inicio, y en referencia a su contrapunto del año pasado con el titular de la CAC, Natalio Grinman , en torno a los cursos de capacitación para los empleados de la cámara que tuvo-según declaró-un “final feliz”.

Apurado por los organizadores del evento, que esperaban el discurso del Presidente, el ministro reflexionó sobre el proceso de crecimiento que transita la Argentina. “Javier Milei consolidó el superavit fiscal, que permitió bajar la pobreza, hoy está en 28 por ciento, una baja extraordinaria. El riesgo país está en 80 puntos básicos (medidos por el JP Morgan); imagínense lo que puede pasar cuando reelija Milei el año que viene”. Pronosticó, además, que Milei terminará con “un crecimiento económico de 13 puntos, que le gana por goleada a las presidencias anteriores”.

“Es la primera vez que el crecimiento es liderado por las exportaciones, un proceso de crecimiento inédito que mira al mundo en su conjunto”, destacó. Reconoció que “ es un crecimiento que no es homogéneo , pero eso no pasa en ningún lugar del mundo, no puede crecer todo a la misma velocidad”, justificó.

Detalló que hay una “diferencia de crecimiento por regiones”, y repitió que “a Neuquén se van a mudar dos millones de personas” en los próximos treinta años. “La estabilización ha generado una redistribución dentro de los argentinos, el impuesto inflacionario lo pagaban los pobres, la baja del déficit ha redistribuido esos ingresos a los sectores pobres”, arriesgó.

“Sé que a veces se nos mira como áulicos, de la academia. No somos aulicos, somos plomeros, nos metemos con las cloacas, limpiamos los caños”, ejemplificó, ante las sonrisas de parte del auditorio.

“La ley laboral es un tributo a la paciencia del Gobierno, este es un gobierno que no ceja en sus objetivos”, afirmó. Y destacó también la aprobación de la ley de Glaciares. “Chile exporta U$S 60.000 millones (en minería), imagínense lo que sería la Argentina si nos hubiésemos permitido esa exportación. Tuvo que venir el presidente Javier para darle vuelta a eso”.

Destacó, poco después, el tratado con Estados Unidos, “que nos obliga a ratificar tratados internacionales, que van a ser positivos para la Argentina”. Allí se refirió a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada , que “no la sacamos (en el Congreso) como hubiésemos querido, pero tiene partes importantes, y estamos contentos con eso”. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero el oficialismo tuvo que resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego y el que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros .

Mencionó, antes de irse, la reforma del Banco Central, y repitió que “el Gobierno va a terminar ganando por goleada en el crecimiento. El Presidente es un buen director de un equipo muy diverso. Esto va a permitir consolidar este proceso de crecimiento, tendremos muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo”, finalizó el ministro, luego de 20 minutos de discurso.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado quedó en el ojo de la tormenta hace dos semanas, luego del retiro de parte del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, centrado en la venta de tierras a extranjeros. En medio del enojo generalizado de Karina Milei y del Gabinete –muchos lo señalaron como principal responsable por el fracaso legislativo- el ministro asistió días después como invitado a la mesa política para “explicar” los próximos proyectos, y evitar, de ese modo, eventuales nuevos fracasos.

El lunes, el Presidente le dio al “Coloso” una efusiva muestra de respaldo, al abrazarlo en el inicio del homenaje al general San Martín, en la plaza que lleva su nombre, en el barrio de Retiro. Y el martes, el ministro festejó el avance en la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas .

Fuente: La Nación