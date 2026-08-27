Sorteo de la Champions League 2026/27: cruces y rivales de cada equipo, y el minuto a minuto de la gala

Los mejores clubes de Europa fueron parte del sorteo de la Champions League 2026/2027 , la gala que se realizó en la sede de la UEFA en Mónaco donde se definió el fixture de la fase de liga, los ocho partidos para cada uno de ellos, que determinarán los puestos para los cruces de la siguiente instancia. Son 36 equipos repartidos en cuatro bombos. Entre los choques más atractivos se destacan Real Madrid frente al Arsenal ; y el PSG ante Barcelona , entre otros. La final se disputará el 5 de junio del año próximo en el Metropolitano de Madrid.

Se terminaron las bolillas, quedaron definidos los cruces y la fase liga ya tiene su mapa completo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, PSG, Inter y el resto de los protagonistas conocen desde hoy el camino que deberán recorrer en busca de un lugar en las rondas decisivas del torneo. AQUI LA NOTA COMPLETA .

Gracias por acompañarnos durante toda la ceremonia. La Champions volverá a escena el 16 y 17 de septiembre, cuando empiece a rodar la pelota y se pongan en marcha los primeros capítulos de una temporada europea que promete partidazos desde el comienzo. ¡Hasta la próxima!

Con los 36 equipos ya emparejados y los cruces definidos, se cerró el sorteo de la fase liga de la Champions League. Los grandes candidatos al título ya conocen el camino que deberán recorrer en la primera etapa del torneo, que dejó duelos de alto calibre desde el arranque.

La acción comenzará con la primera fecha de la fase liga, prevista para el 16 y 17 de septiembre, cuando empiece a rodar la pelota en una edición que ya promete partidos de nivel eliminatorio desde las jornadas iniciales. Desde Real Madrid-Inter hasta Barcelona-Manchester City, el certamen europeo ya tiene su hoja de ruta.

La Champions League ya tiene su hoja de ruta completa. Tras el sorteo realizado este jueves, los 36 equipos participantes conocieron a sus ocho rivales para la fase liga, que ofrecerá varios enfrentamientos de alto voltaje desde las primeras jornadas.

Entre los cruces más esperados aparecen Barcelona-Manchester City, PSG-Barcelona, Real Madrid-Inter, Arsenal-Real Madrid, Bayern Múnich-Arsenal, Liverpool-Atlético de Madrid y Manchester United-Bayern Múnich. Con el cuadro ya definido, los gigantes de Europa empezaron a marcar en rojo las fechas de una primera fase que promete clima de eliminatorias desde el arranque.

La nueva fase liga de la Champions League ya tiene varios cruces que prometen captar la atención desde el arranque. Entre los más atractivos aparecen Barcelona-Manchester City, PSG-Barcelona, Real Madrid-Inter, Arsenal-Real Madrid, Bayern Múnich-Arsenal, Liverpool-Atlético de Madrid y Manchester United-Bayern Múnich.

El sorteo también dejó otros enfrentamientos de peso entre candidatos habituales al título, como Manchester City-PSG, Inter-Liverpool, Atlético de Madrid-Bayern Múnich y Borussia Dortmund-Inter. Con ocho partidos para cada equipo antes de las fases eliminatorias, la Champions tendrá duelos de nivel final desde las primeras jornadas del torneo.

Con los cruces definidos, los ocho equipos que integraban el Bombo 2 ya tienen confirmado su calendario para la fase liga de la Champions League. El sorteo dejó varios enfrentamientos de alto voltaje, con choques entre candidatos al título desde la primera etapa del torneo.

Entre los cruces más atractivos aparecen Borussia Dortmund contra Inter y Arsenal, Roma frente a Real Madrid y PSG, y Sporting de Lisboa ante Barcelona y Manchester City. Además, Manchester United deberá medirse con Bayern Múnich y Atlético de Madrid, mientras que PSV tendrá un exigente recorrido que incluye enfrentamientos contra Atlético de Madrid, Real Madrid, Brujas y Porto.

También habrá desafíos importantes para Aston Villa, que se cruzará con PSG y Barcelona, para Porto, que tendrá como rivales a Manchester City e Inter, y para Real Betis, que quedó emparejado con Arsenal y Bayern Múnich. Por su parte, Club Brugge afrontará compromisos ante Liverpool e Inter en una fase liga que promete duelos de primer nivel desde el comienzo.

El vigente campeón del torneo conoció a sus ocho rivales para la fase liga. En el Santiago Bernabéu recibirá a Inter, PSV, Leipzig y LASK, mientras que como visitante se enfrentará a Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.

El sorteo le deparó varios compromisos de riesgo al conjunto madrileño, con la visita al Arsenal como uno de los cruces más destacados y un duelo ante el Inter que promete convertirse en uno de los grandes partidos de esta primera fase.

El equipo de Enzo Marsca afrontará una exigente fase liga de la Champions League. En el Etihad Stadium recibirá a PSG, Sporting CP, Napoli y AEK Atenas, mientras que como visitante se enfrentará a Barcelona, Porto, Leipzig y Lens.

El sorteo le dejó varios cruces de alto nivel al conjunto inglés, con partidos ante el Barcelona y el PSG entre los más destacados de un calendario que promete exigencia desde el comienzo.

El conjunto italiano ya conoce a sus ocho rivales para la primera etapa de la Champions League. Como local recibirá a Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk y Stuttgart, mientras que jugará como visitante frente a Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord y Slovan Bratislava.

El cruce con el Real Madrid en España y la visita a Dortmund aparecen entre los compromisos más atractivos para el equipo de Milán, que además se medirá con el Liverpool en uno de los partidos más fuertes que ofrecerá esta fase liga.

El conjunto catalán afrontará una fase liga con varios cruces de alto perfil. Como local recibirá a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como, mientras que deberá jugar como visitante frente a PSG, Sporting CP, Galatasaray y Sabah.

El duelo ante el City aparece como uno de los platos fuertes para el equipo español, que además tendrá una exigente visita a París en un calendario que ya quedó definido tras el sorteo.

El equipo de Diego Simeone ya tiene definido su recorrido en la fase liga de la Champions League. En el Metropolitano recibirá a Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahçe y Viking, mientras que deberá visitar a Liverpool, PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart.

El sorteo le deparó varios duelos de alto perfil al conjunto español, que tendrá enfrentamientos ante tres gigantes europeos como Bayern, Liverpool y Manchester United en su camino por la primera fase del torneo.

El gigante alemán ya conoce a sus ocho adversarios para la primera etapa de la Champions League. En el Allianz Arena recibirá a Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt y Slavia Praha, mientras que fuera de casa enfrentará a Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.

El sorteo le reservó partidos de alto perfil desde el arranque, con duelos ante Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United entre los compromisos más destacados de su recorrido en la fase liga.

El conjunto londinense ya conoce a sus ocho rivales para la fase liga de la Champions League. Como local recibirá a Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille y Sabah, mientras que como visitante se medirá con Bayern Múnich, Real Betis, Napoli y Slavia Praha.

El sorteo le deparó varios cruces exigentes al equipo inglés, que afrontará enfrentamientos ante algunos de los clubes más fuertes del continente en su camino por la primera fase del torneo.

El Liverpool quedó emparejado con ocho rivales para la fase liga de la Champions League. En Anfield recibirá a Atlético de Madrid, Porto, Villarreal y Lens, mientras que deberá jugar como visitante frente a Inter, Club Brugge, Fenerbahçe y LASK.

El equipo inglés tendrá una combinación de cruces de peso y viajes exigentes en la primera etapa del torneo, que definirá a los clasificados a las instancias decisivas de la competencia europea.

El campeón vigente ya conoce a sus ocho rivales para la fase liga de la Champions League: Barcelona (local), Manchester City (visitante), Roma (local), Aston Villa (visitante), Galatasaray (local), Villarreal (visitante), Slovan Bratislava (local) y Como (visitante).

Thierry Henry, ganador del Premio del Presidente de la UEFA 2026, es el encargado de iniciar el sorteo de la Champions League. El ex delantero francés comenzará a extraer los equipos del Bombo 1, que en los próximos minutos conocerán a sus ocho rivales de la fase liga. Los grandes de Europa ya están a un paso de descubrir el camino que deberán recorrer rumbo a la final del 5 de junio de 2027 en Madrid.

El secretario general adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti, recordó algunos de los momentos más destacados de la última edición de la Champions League antes de darle la bienvenida a los 36 equipos que participarán de la fase liga esta temporada. Además, les deseó éxitos para la nueva campaña y puso el foco especialmente en los cuatro clubes que vivirán por primera vez la experiencia de disputar la Champions League.

Llegó el momento. En Mónaco empieza el sorteo que definirá el camino de los 36 equipos en la fase liga de la Champions League 2026/27.

Los grandes de Europa ya esperan conocer a sus ocho rivales rumbo a la final del 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid.

David Villa, campeón de la Champions League con Barcelona en 2011, se sumó a la ceremonia del sorteo en Mónaco. El ex delantero español recordó aquella campaña 2010/11 que terminó con la consagración en Wembley.

Villa tuvo un papel decisivo en la final ante Manchester United: marcó el tercer gol del Barcelona en el triunfo 3-1 que le permitió levantar la Copa de Europa.

Thierry Henry repasó sus dos grandes experiencias en una final de la Champions League: primero como subcampeón con Arsenal en 2006 y, tres años después, como campeón con Barcelona.

“Es casi como la historia de la vida. Fracasás, te levantás y usás ese golpe como un escalón para volver a escalar la montaña y alcanzar la cima”, reflexionó el francés, que este jueves recibió el Premio del Presidente de la UEFA 2026.

Thierry Henry recibió el Premio del Presidente de la UEFA 2026, un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al fútbol. El ex delantero francés tiene además un vínculo especial con el lugar donde se realiza la ceremonia: fue en Mónaco donde comenzó su carrera profesional.

Henry, campeón de la Champions League con Barcelona en la temporada 2008/09, fue homenajeado durante la gala previa al sorteo de la fase liga de la nueva edición del torneo.

El capitán del PSG se mostró feliz y agradecido tras recibir el reconocimiento de la UEFA. “Estoy muy feliz y honrado de recibir este trofeo. El fair play es una parte esencial tanto del fútbol como de la vida cotidiana, y voy a seguir siendo respetuoso este año”, expresó Marquinhos.

Marquinhos, capitán del Paris Saint-Germain, recibió el Premio UEFA Respect: Beyond the Game 2026 por su gesto de consolar a su rival Gabriel tras el pitazo final de la final de la Champions League 2025/26.

Los conductores Pedro Pinto y Reshmin Chowdhury le dieron la bienvenida al escenario al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, quien presentó los detalles del Premio UEFA al Respeto 2026.

La música del torneo de clubes más importante de Europa suena en vivo, ¡se viene el sorteo de la Champions!

Los ocho mejores equipos de la fase liga avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos que terminen entre el noveno y el 24° puesto disputarán los playoffs de la fase eliminatoria. Los ganadores accederán a los octavos de final. A partir de allí, comenzará la eliminación directa. Los equipos que finalicen en el 25° puesto o más abajo quedarán eliminados de las competiciones europeas, sin posibilidad de acceder a otro torneo.

Con el futuro de Julián Álvarez como incógnita, Juan Musso, Cristian "Cuti" Romero y Giuliano Simeone serán los argentinos del Atlético de Madrid en la Champions, con la "Araña" todavía a la espera de definir su continuidad. Además, Diego Pablo Simeone afrontará su 15ª temporada al frente del Colchonero.

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El flamante entrenador del Red Bull Leipzig de Alemania tendrá su debut como técnico en la máxima competición a nivel clubes de Europa, a la cual su equipo accedió tras haber quedado tercero en la pasada Bundesliga. "Competir contra los mejores equipos de Europa es un reto extraordinario y el escenario perfecto para este club, con sus ambiciones y calidad. Estoy deseando vivir esas noches tan especiales junto al equipo", deslizó Micho en su presentación en el conjunto alemán.

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El equipo de Manuel "El Ingeniero" Pellegrini está de regreso en la máxima competición europea por primera vez desde la temporada 2005-06 y partirá desde el segundo bombo del sorteo. Compartirá esa ubicación con el Borussia Dortmund, la Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV.

El Bodø/Glimt jugará su segunda Champions consecutiva. El equipo noruego volvió a meterse en la fase principal después de golear 3-0 al NEC Nijmegen de Países Bajos y cerrar la serie con un 6-1 global. El conjunto vikingo había sido una de las revelaciones de la última edición, con victorias históricas ante Manchester City, Atlético de Madrid e Inter, e incluso clasificando a los octavos de final, donde quedó eliminado ante el Sporting de Lisboa.

El Sabah de Azerbaiyán consiguió meterse por primera vez en la fase principal de la Champions League. El club fundado en 2017 logró una remontada dramática en los playoffs ante el Hapoel Beer-Sheva de Israel, al que terminó goleando 5-2 en la prórroga. El conjunto azerbaiyano ocupa el puesto 244 del ranking UEFA y será uno de los dos debutantes de esta edición junto al Como de Italia.

El bicampeón de Europa no se conformó con la Champions. El PSG también ganó la Supercopa europea en la final ante el Aston Villa del Dibu Martínez. El equipo francés llega al sorteo como dueño de los dos principales títulos continentales que se disputaron en la última temporada y con la posibilidad de seguir haciendo historia en Europa.

Luego de una larga espera, la Loba regresa a la máxima competición europea con una fuerte presencia argentina en su plantel. Paulo Dybala, Matías Soulé, Santiago Castro y Nahuel Molina serán los cuatro representantes de la Albiceleste en el equipo italiano, que buscará volver a ser protagonista en Europa.

La final de la Orejona regresará a Madrid y tendrá nuevamente al Metropolitano como escenario. El estadio del Atlético de Madrid ya albergó la definición de 2019, cuando Liverpool derrotó al Tottenham, y ahora será sede de la séptima final de la máxima competición europea disputada en la capital española. El camino hacia esa noche empieza hoy en Mónaco.

La fase liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre. Habrán ocho jornadas hasta el 27 de enero, cuando se complete la clasificación. Los play-offs de octavos se disputarán en febrero y los octavos de final comenzarán en marzo. La gran final está prevista para el 5 de junio en el Metropolitano de Madrid.

Cada equipo tendrá ocho rivales, dos de cada uno de los cuatro bombos: cuatro partidos como local y cuatro como visitante. Además, no podrá enfrentarse con otro club de su mismo país y no podrá tener más de dos rivales de una misma asociación.

Entre los nombres que le ponen una cuota de sorpresa a esta Champions aparece el Como. El equipo italiano, dirigido por Cesc Fàbregas, tendrá su primera experiencia europea después de una temporada que lo llevó a meterse entre los grandes del continente.

Alemania e Italia tendrán cuatro representantes cada una. Los alemanes serán Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart. Italia estará representada por Inter, Como, Napoli y Roma, que regresa a la Champions después de siete años.

España e Inglaterra vuelven a ser las asociaciones con mayor presencia en la Champions, con cinco equipos cada una. Por España estarán Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis. Por Inglaterra, Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United.

El cartel de la nueva Champions vuelve a estar cargado de grandes nombres. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter y Napoli, entre otros, esperan conocer su camino hacia la final. El partido decisivo se disputará el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

El Foro Grimaldi de Mónaco ya se prepara para una nueva gala de la UEFA. Allí se realizará el sorteo que pondrá en marcha la edición 2026/27 de la Champions League, la tercera desde la implementación del formato de fase liga. Serán 36 equipos y cada uno conocerá a sus ocho rivales: cuatro partidos como local y cuatro como visitante.

Bienvenidos al minuto a minuto de Clarín para seguir todo lo que pase en Mónaco. Desde las 13 de Argentina, 36 equipos conocerán a sus ocho rivales para la fase liga de la Champions League 2026/27. El PSG, campeón vigente, buscará iniciar el camino hacia un histórico tercer título consecutivo.

Fuente: Clarín