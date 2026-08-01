Sin postal de unidad: el peronismo exhibió sus divisiones internas durante la cumbre en La Rioja

CÓRDOBA.-Pese a los intentos de Ricardo Quintela de mostrar una postal de unidad, el peronismo volvió a exhibir sus divisiones internas en La Rioja, durante el acto en homenaje a monseñor Enrique Angelelli , asesinado durante la dictadura militar en 1976.

Si bien asistió el diputado nacional y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner , el encuentro estuvo marcado por la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien aspira a competir como candidato a presidente en las próximas elecciones. Kicillof quiso eludir la foto y mandó como representante a María Cristina Álvarez Rodríguez , su jefa de asesores. Tampoco concurrió Sergio Massa, quien esquiva el enfrentamiento entre Kicillof y La Cámpora. Massa envió como delegados a Cecilia Moreau y Diego Giuliano , titular del Frente Renovador.

Pese al faltazo del gobernador bonaerense, Quintela consideró que la cumbre formaba parte del “proceso de unidad” que debe transitar el peronismo.

Hoy al mediodía, en Punta de los Llanos, hubo una misa y se colocaron en una urna los restos de una pareja de detenidos -desaparecidos en la dictadura e identificados hace poco en La Perla (Córdoba), el campo de torturas más grande que funcionó en el país-.

Miles de peregrinos participaron del homenaje a Angelelli y los mártires riojanos, asesinados durante la dictadura militar en 1976. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

En ese contexto, se realizó el homenaje a José Goyochea y Nélida Moreno , cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Córdoba en mayo pasado. Eran pareja y padres de tres hijos cuando fueron secuestrados el 15 de agosto de 1977 en su casa de barrio General Paz, en Córdoba.

Durante la homilía, Colombo sostuvo que la conmemoración no debe limitarse a un recuerdo histórico, sino que representa una oportunidad para renovar el compromiso con el mensaje que Angelelli dejó a la Iglesia y al pueblo riojano.

“Hemos venido a celebrar a un pastor, alguien decididamente identificado con Cristo hasta las últimas consecuencias, desde sus primeros pasos ministeriales hasta su gesto supremo final”, expresó Colombo.

Quintela fue quien invitó a los referentes del peronismo kirchnerista a sumarse a la conmemoración.

A su turno, el gobernador de La Rioja vinculó el legado del mártir riojano con el contexto actual y llamó a construir un cambio profundo para el país.

“Angelelli fue el primero en decir que no tengan odio. Nosotros no tenemos odio; tenemos la responsabilidad de asumir el desafío de transformar esta dura realidad que vive el pueblo argentino”, sostuvo Quintela.

Luego, agregó: “Es lo que estamos tratando de hacer, en la medida de lo posible, de hacer entender a los compañeros, compañeras y a todos los argentinos y argentinas que necesitamos un cambio rotundo en la realidad de la República Argentina”.

Después de que Axel Kicillof decidiera ausentarse de la cumbre del PJ en La Rioja -hoy Carlos Bianco , su mano derecha, participó en paralelo de un acto en Entre Ríos para lanzar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en ese distrito-, Quintela abogó por evitar la división del peronismo. “Estamos en el proceso de unidad mayoría de los dirigentes. Gracias a Dios hay una voluntad política expresa de que nos unamos”, planteó.

En ese contexto, el riojano afirmó que la unidad del PJ es necesaria para enfrentar a Milei en 2027. Habló de preservar la cohesión interna para “atacar a este monstruo que está gobernando el país” y “generar las condiciones de bienestar”. “Es muy fácil decirlo, difícil concretarlo después del endeudamiento monstruoso que nos deja esta estructura delictiva que está gobernando el país”, lanzó.

Además de Máximo Kirchner, lo escuchaban los legisladores Eduardo “Wado” de Pedro y Victoria Tolosa Paz .

Ayer, Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y adversario de Kicillof en la interna del PJ, se sumó al acto organizado por Quintela en el camping del Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja.

En el encuentro, Máximo Kirchner les agradeció a los militantes por alentar los reclamos por su liberación. “Gracias por pedir a Cristina libre”, dijo. Y añadió: “Le voy a llevar a Cristina la cara de ustedes, los regalos y el cariño que le tienen”.

A lo largo de su discurso, el hijo de la expresidenta intercaló cuestionamientos al Gobierno por la situación económica con mensajes en clave interna. “Si tenemos un presidente como [Javier] Milei es que hemos cometido muchos errores y muchas veces la gente dejó de escucharnos”, resaltó.

En ese marco, Máximo Kirchner planteó que es necesario reconstruir la confianza de la sociedad. De cara a la disputa electoral en 2027, el jefe de La Cámpora remarcó: “La victoria no tiene que ser la de un partido político o una persona, sino la de los argentinos y argentinas que creen en su país”.

“Uno puede no creer en los dirigentes, pero nunca puede dejar de creer en su propio país”, añadió. Kirchner también cuestionó el rumbo económico: “Nos quieren quebrar la autoestima como pueblo”, opinó.

Por último, llamó a evitar una fractura en el peronismo. “Si nos dividen, si nos balcanizan, les vamos a hacer muy fácil el trabajo”, dijo.

En ese sentido, convocó a la militancia a mantenerse unida de cara al futuro. “Queda un año para construir la victoria de un pueblo que vuelva a recuperar los sueños de creer en sí mismo”, concluyó.

Fuente: La Nación