Sergio Massa reapareció en un acto en Rosario y dejó un mensaje para el peronismo: “La unidad es lo más importante”

El exministro de Economía Sergio Massa reapareció en público en un acto en la ciudad de Rosario , Santa Fe, este martes a la noche, tras su viaje a Barbados en un avión privado y dejó un mensaje para el peronismo en clave electoral de cara a las presidenciales de 2027: “ La unidad es lo más importante ”.

La reaparición del excandidato a presidente se dio en el marco de un evento desarrollado en el Hotel Ariston, donde el exministro de Transporte y actual diputado nacional Diego Giuliano presentó un libro, en el inicio de un aparente armado político hacia una posible candidatura para gobernador de Santa Fe.

Durante el acto, Massa estuvo sentado en primera fila y recibió elogios de Giuliano, quien lo definió como el “defensor de un proyecto alternativo a Milei”, según informó La Capital . El exministro de Economía, aseguró que su presencia allí fue para “acompañar a Giuliano”, según consignó Cadena 3 .

Una vez concluido el evento, Massa tuvo un fugaz intercambio con la prensa y expresó: “Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos. Que un día Diego Giuliano presente su libro, que otro día [Marcelo] Lewandowski o Juan [Monteverde] presenten su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos. Es muy lindo”.

No obstante, uno de los periodistas indagó: “ ¿Entonces pueden estar todos juntos? “. Sonriente, Massa respondió: ” Es que la unidad es lo más importante ”.

El mensaje del exministro de Economía, se da a dos semanas de la cumbre reservada en la que participó junto a Axel Kicillof y Máximo Kirchner , entre otros, en el Hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires, donde acordaron avanzar con una estrategia para evitar que el Gobierno de Javier Milei elimine las PASO como herramienta para designar candidatos de cara a los comicios nacionales de 2027.

En el evento de este martes dijeron presente al menos una decena de dirigentes peronistas (PJ): los diputados nacionales Germán Martínez , Caren Tepp , Florencia Carignano y Eduardo Toniolli ; el concejal rosarino Juan Monteverde ; la diputada santafesina Lucila De Ponti ; el senador provincial Armando Traferri y el senador nacional Marcelo Lewandowski .

Según informó el medio Rosario 3 , la presencia de Massa generó una importante convocatoria en las inmediaciones del hotel del macrocentro rosarino, donde se dieron cita militantes peronistas, dirigentes sindicales y gremiales.

La reaparición del excandidato presidencial peronista se dio pocos días después del viaje que Massa y su esposa, Malena Galmarini , actual senadora provincial, emprendieron a Barbados para celebrar sus 30 años de matrimonio. Dicha travesía la emprendieron acompañados de un grupo de amigos en un jet privado de lujo, propiedad del grupo empresario que lidera Francisco De Narváez , según confirman registros aeronáuticos y migratorios a los que accedió LA NACION .

La comitiva, integrada por siete personas, partió desde el aeropuerto de Montevideo el jueves 13 de agosto a las 6.40, apenas 48 horas después de la cumbre del peronismo en un hotel porteño.

La salida desde Montevideo es parte de una aparente maniobra de distracción , que suelen utilizar algunas figuras políticas y de la farándula, porque el avión tiene autonomía para viajar desde Buenos Aires, sin escalas.

En relación al impacto filas adentro del Frente Renovador respecto del viaje de su líder por el Caribe , los integrantes del partido observaron con naturalidad la travesía de casi una semana a bordo de una aeronave de quien subrayan es “un amigo”, y que tuvo como motivo una celebración íntima.

Al igual que Massa, quien también aludió a la situación del peronismo en las últimas horas fue Victoria Tolosa Paz . Este lunes, la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) fue entrevistada por Carlos Pagni en el programa Odisea ( LN+) donde se refirió a la falta de liderazgo y conducción en el Partido Justicialista (PJ).

“ La conducción del peronismo no se hereda ni se declama ”, sostuvo Tolosa Paz, en referencia a las riendas del PJ, y analizó: “Una cosa es el peronismo en el poder, donde, en el caso de los últimos cuatro años, el poder estaba en la vicepresidencia en lugar de quien llevaba adelante el Gobierno, lo que fue un momento atípico para el peronismo. Pero el peronismo claramente necesita una conducción vertical, con un claro liderazgo ”.

Para Tolosa Paz, en la actualidad “ hay tantos liderazgos como peronismos ”. “Me gusta decir que tenés peronistas en La Rioja (Ricardo Quintela) que miran al gobernador; en Buenos Aires, que miran al suyo (Axel Kicillof); peronistas en La Pampa (Sergio Zilotto) que creen en el suyo. Pero no hay un liderazgo nítido y concluyente ”, remató.

Fuente: La Nación