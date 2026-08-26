Se adelanta la tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo seguirá el tiempo

Después de varios días de frío intenso y temperaturas invernales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio de tiempo para este jueves 27 de agosto , con la llegada de lluvias y tormentas al AMBA que muchos meteorólogos asocian con la tradicional tormenta de Santa Rosa .

Si bien no ocurre todos los años exactamente el 30 de agosto , este fenómeno suele coincidir con el período previo al inicio de la primavera y marca el ingreso de aire más cálido y húmedo , en contraste con las masas de aire frío que todavía afectan al centro del país.

Según el pronóstico del SMN , la jornada comenzará con condiciones inestables y tendrá las mayores probabilidades de lluvia durante la mañana.

La mejora será gradual hacia el final del día, aunque el cielo continuará con abundante nubosidad.

Tras el paso de las lluvias, el tiempo se mantendrá estable y con temperaturas levemente más templadas.

La tormenta de Santa Rosa recibe su nombre por la festividad de Santa Rosa de Lima , que se celebra cada 30 de agosto .

La tradición se remonta a 1615 , cuando, según la leyenda, Rosa de Lima rezó para evitar un ataque de piratas holandeses y una fuerte tormenta habría impedido que las embarcaciones llegaran a la ciudad. Con el tiempo, esa historia dio origen a la creencia popular.

Desde el punto de vista meteorológico , no existe una tormenta obligatoria que ocurra todos los años el 30 de agosto. Lo que sí sucede es que, hacia fines de agosto y comienzos de septiembre, aumenta la probabilidad de tormentas por el choque entre masas de aire cálido y húmedo del norte y frentes fríos provenientes del sur .

Por eso, algunas lluvias intensas registradas en este período reciben popularmente el nombre de tormenta de Santa Rosa , aunque pueden adelantarse, retrasarse o incluso no producirse.

Fuente: TN