Salvaje crimen de un adolescente en Mendoza: vecinos lo fueron a buscar con machetes y una bomba molotov en un presunto ajuste de cuentas

Un adolescente de 15 años fue asesinado en la noche del jueves en las afueras de Mendoza por un grupo de vecinos que se organizaron para ir a buscarlo a su casa, armados con machetes, cuchillos e incluso bombas molotov . Se investiga una posible venganza barrial que dejó, además, un saldo de tres personas heridas y tres detenidos.

El episodio ocurrió cerca de las 22 en el barrio La Favorita de Ciudad, una urbanización al oeste del Parque San Martín de la capital provincial. La víctima fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga , quien murió por las múltiples heridas de arma blanca que recibió durante el ataque.

Según reconstruyeron los investigadores, un grupo de entre cuatro o cinco personas, identificados como " los Elizondo", se acercaron a la vivienda ubicada en la Calle 5 del barrio. La casa no pertenecía a la víctima, era de la novia del hermano de Joshua, un chico de 17 años.

Los Elizondo intentaron incendiarla con una bomba molotov. Al no poder prenderla fuego, se metieron al lugar y empezaron a atacar a los ocupantes. Además de Joshua y su hermano, se encontraban allí Samuel (22) y Alejandro David Contreras (27), amigos de la víctima.

De acuerdo al parte policial citado por el diario Los Andes , el chico de 17 sufrió una lesión por arma blanca en el brazo derecho y una lesión en las costillas. Samuel tenía una herida cortante en el brazo derecho y Alejandro sufrió múltiples heridas profundas por arma blanca en la espalda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, en estado crítico de salud.

Joshua recibió heridas en la espalda y murió en el lugar , según pudieron constatar los primeros servicios médicos que llegaron al lugar.

La policía llegó y comenzó a tomar testimonios. Según relatan, se sorpendieron por lo "salvaje" del ataque.

Personal de la División Homicidios lanzó un operativo en el barrio. A las pocas horas pudieron detener a los tres hermanos sospechosos : Leonardo Ezequiel (36), Cristian Estaban (38) y Matías Ignacio Elizondo (39). Los tres quedaron alojados en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), donde aguardaban a ser imputados.

De acuerdo a las primeras hipótesis citadas por el diario MDZ Online , los tres sospechosos habían sido víctimas de reiterados robos por parte de una banda en la que se encontraba Joshua. Cansados de esa situación, fueron a buscarlos para vengarse. Una segunda hipótesis habla de una posible deuda de los Garay con los Elizondo.

El hermano de la víctima quedó internado. La policía detectó que tenía un pedido de captura emitido por un Juzgado de Menores desde junio de 2026. Podría ser demorado cuando reciba el alta médica.

A la par, Alejandro registra antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (2023 y 2025), amenazas agravadas en contexto de violencia de género (2023) y tenencia ilegal de arma de guerra (2020). Samuel posee un antecedente por portación ilegítima de arma de fuego (2025).

La causa está a cargo de Claudia Ríos, fiscal de homicidios.

Fuente: Clarín