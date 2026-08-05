Salvaje ataque contra un policía: dos detenidos por balear al agente que hacía un control de tránsito

Un rutinario operativo de control de tránsito en un barrio de Luján, en la provincia de Buenos Aires, terminó el martes por la noche con una persecución y un tiroteo con un motociclista que se negó a detener su marcha y atacó a balazos a un policía.

El violentísimo incidente ocurrió en el barrio Fonavi, de Luján, cuando un subteniente del Comando de Patrullas Municipal y una sargento que se encontraban en un patrullero haciendo los controles le indicaron a una moto detener su marcha para verificar su documentación y el conductor eludió a los policías y aceleró para escapar de la zona.

Ante ello, los agentes lo persiguieron con su patrullero hasta que abandonan la moto en el pastizal de una banquina y para intentar cubrir su fuga abrió fuego imprevistamente contra los policías , que también dispararon en acción de defensa.

A raíz de la balacera, el subteniente Maximiliano López recibió tres balazos que le provocaron heridas con fractura de fémur en una pierna y en la axila derecha, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital de Luján desde donde posteriormente fue derivada a una clínica en la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales resaltaron que también presentaba un impacto en el chaleco antibalas a la altura del pecho .

Tras el incidente, que quedó filmado por testigos que registraron el tiroteo con sus teléfonos celulares, la justicia implementó un operativo junto a las fuerzas de seguridad para ubicar al atacante que fue hallado herido, por lo que quedó detenido y hospitalizado con custodia policial.

El hombre fue arrestado en una casa de la alle Roux al 300, también en Luján, y los investigadores se incautaron de un revólver sin numeración visible, que será peritado para determinar si es el mismo utilizado en el ataque.

El detenido fue identificado por fuentes de la investigación como Carlos Daniel Jara, de 34 años, y con un frondoso prontuario penal que registra detenciones por hechos de violencia desde que tenía 18 años y enfrentó causas en la justicia por robos, homicidio simple y usurpación.

Además, en la causa que se abrió por "resistencia a la autoridad y homicidio criminis causa en grado de tentativa" , la justicia de Mercedes dispuso también la detención de la mujer que acompañaba al motociclista al momento del ataque.

La cómplice fue identificada por los investigadores como Carla Ayelén Ferrari, de 28 años, con domicilio en el barrio Parque Esperanza.

La investigación quedó a cargo del fiscal Germán Petoello, del departamento judicial de Mercedes, quien ordenó que las pericias balísticas y criminalísticas sean realizadas por la Gendarmería Nacional.

Fuente: Clarín