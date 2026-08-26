Rubén Rada actor: música, comedia y telenovelas en las dos orillas del Río de la Plata

Todos salíamos felices de ver a Rubén Rada en concierto. No solo por la música, también por el humor. Detrás de sus canciones y del alma del rock y el candombe que convivían en su voz y en las infaltables tumbadoras que ocupaban con su corpachón el centro de cada escenario también estaba un artista que había nacido para la comedia. En cada recital nos regalaba con generosidad chistes improvisados entre tema y tema, y hasta metía esas bromas en medio de las letras o de alguna improvisación instrumental.

Esa innata veta cómica encontró su lugar en varias apariciones televisivas y cinematográficas. La segunda vida artística de Rada como actor pudo haber sido mucho más destacada y constante, pero sus interrupciones, altibajos y abruptos finales tuvieron siempre que ver con la preferencia que le dio a la música.

El ejemplo más claro de esta conducta lo tuvimos en Gasoleros, una de las más celebradas comedias escritas en clave de telenovela que tuvo la televisión abierta en la Argentina en la década de 1990, además de ser uno de los grandes éxitos tempranos de Pol-Ka.

En la primera temporada, junto a la pareja central ( Mercedes Morán y Juan Leyrado como Roxi y Panigassi), Rada ocupó uno de los lugares de mayor relevancia en el elenco secundario interpretando a Líber, un querible colectivero oriental que integraba el grupo de amigos del protagonista masculino.

Conquistado de inmediato por el público en la primera temporada (1997), estaba descontado que el personaje iba a mantenerse en la segunda temporada, pero Rada privilegió las grabaciones y la presentación de Black , uno de sus grandes álbumes de candombe, por lo que se inventó en la ficción una despedida del personaje y su regreso a Montevideo para acompañar a su madre para justificar la salida del ciclo.

Antes de eso, Rada fue uno de los menos conocidos integrantes de la troupe de Telecataplum , el gran clásico del humor televisivo uruguayo. No integró el elenco original que se consagró en Buenos Aires desde los años 60 y mantuvo su vigencia en otros programas posteriores como Jaujarana , Hupumorpo , Comicolor e Hiperhumor , sino que formó parte de un segundo reparto de Telecataplum que continuó con el éxito inicial, pero sin salir de la pantalla uruguaya, sobre todo cuando cambió su nombre al de Plóp . Allí se reencontró con el gran cómico oriental Cacho de la Cruz (con el que había compartido una temprana experiencia musical junto a los Hot Blowers ), Alfredo de la Peña, Imilce Viñas y otros.

En su Uruguay natal volvió a la actuación en 2007 y con su único papel protagónico en una telenovela, La oveja negra , también concebida en clave de comedia y con toques musicales. La trama proponía la convivencia de una familia ensamblada, cuya pareja central no podía ser más diferente, ambos con hijos adolescentes: Omar (Rada) era un músico simpático y muy exitoso, pero indolente y descuidado al mismo tiempo, y Violeta ( María Fernanda Callejón ), una psicóloga de conducta muy planificada y formal.

No se llegó a ver en la televisión argentina, al igual que Porque te quiero así (2010), telenovela protagonizada por Florencia Peña . Rada fue uno de los principales actores del elenco secundario. En Uruguay, también tuvo una presencia importante en la telecomedia El teléfono.

Debutó en el cine argentino con un brevísimo papel en La vuelta de Martín Fierro (1974). Y logró una participación más destacada en los años noventa gracias a 24 horas (algo está por explotar) y El Chevrolé (1999), coproducción argentino-uruguayo-chilena ambientada en el mundo del carnaval motevideano (se basó en la obra teatral El regreso del Gran Tuleque , de Mauricio Rosencof).

En 2014, Rada tuvo su aparición en la pantalla grande más recordada. Fue en Por un puñado de pelos , sátira dirigida por Néstor Montalbano, junto a un elenco encabezado por Nicolás Vázquez , Ivo Cutzarida y el exfutbolista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama .

Otras apariciones actorales de Rada más cercanas a la música también se recuerdan. Sobre todo su presencia en el elenco original de la puesta en escena del musical Hair con producción de Alejandro Romay que se estrenó en 1971. Allí compartió escenario, entre otros, con Mirta Busnelli , Horacio Fontova , Susan Ferrer y Valeria Lynch , que llegó poco después.

Mucho menos conocida fue la presencia de Rada como conductor de Rock R. A ., un fugaz programa que Canal 13 puso en el aire en 1982, en el momento en que se produjo la Guerra de las Malvinas, para tratar de aprovechar el renovado interés por el rock argentino cantado en español. Se emitió primero los sábados y luego los domingos por la mañana sin lograr continuidad. También llegó a ser uno de los entrenadores de los participantes de la versión uruguaya del reality show La voz .

Fuente: La Nación