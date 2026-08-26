Robbie Ávila, el pivote lento, con mil apodos, sin físico escultural y que llegó hasta Los Angeles Lakers

Está muy alejado del prototipo de atleta que accede a la elite del básquetbol de la NBA . Incluso, en Oak Forest, en los suburbios de Chicago, ni su papá Juan ni su mamá Katie, podían imaginar que el pequeño Robbie Ávila podía hacer que su nombre domine la escena deportiva especializada en los Estados Unidos. Es que el niño no mostraba una destreza física que pudiese potenciarlo. Es más: su físico actual no está dentro de la “normativa”, pero logró disimular sus debilidades con un altísimo IQ sobre el juego y una técnica depurada que lo proyectó hasta un lugar impensado: Los Angeles Lakers .

Si bien el básquetbol formaba parte de la vida familiar cotidiana, de pequeño acompañaba a su hermano mayor a los entrenamientos, y su padre, Juan, se encargaba de entretener a Robbie con los ejercicios acordes a su edad, como para que pudiese comprender qué implicaba practicar el deporte. Nadie lo decía abiertamente que el niño nunca iba a destacarse por su físico , entonces, todos los aprendizajes que le brindaron se centraron en las cosas que podía desarrollar: un buen juego de pies, que pudiera definir frente al aro tanto con la mano derecha como con la izquierda, que pudiera ejercer un cambio de ritmo, saber hacerse espacio para lanzar y desarrollar la capacidad para pasar la pelota desde distintos ángulos .

🍰Robbie Avila vs Spurs : 14 MIN - 2 PTS - 2 AST - 1 REB « Cream Abdul-Jabbar » & « Kevin McPale » & « Milk Chamberlain » & « Larry Nerd » & « Shaquille Oatmeal » pic.twitter.com/ekl9l5Lqdn

Cada detalle para Robbie resultó determinante. Es que muchas de sus tardes las destinaba a jugar al ajedrez con su abuelo, José. Una habilidad que, dicen, desarrolló con mucha naturalidad y que después llevó esa lectura a la cancha de básquetbol . Es más: su padre asegura que su hijo usó el ajedrez para leer los movimientos del rival y encontrar puntos débiles para sacarles provecho. Cuentan los que están cerca de Robbie que piensa en las posibilidades del siguiente movimiento de su rival, y a veces incluso el siguiente sin siquiera haber ejecutado el propio.

Es que lo que más tarde se convertiría en un estilo de juego inusual y que llamaría la atención de los ojeadores de la NBA, es algo que comenzó como una respuesta práctica a sus limitaciones. Es que él comprendía que necesitaba herramientas para superar a sus oponentes sin tener que saltar por encima de ellos, ni llegar primero a una posición de ataque que le permitiese encestar.

Con estas particularidades es que Robbie Ávila, de 22 años, que tiene ascendencia mexicana por parte de su padre, fue construyéndose en un jugador que siempre llamó la atención. Incluso, desde su fisonomía, porque comenzó a usar anteojos protectores desde pequeño , incluso cuando jugaba al fútbol americano, porque las monturas normales no le entraban debajo del casco. Cuando jugaba en la secundaria, probó con lentes de contacto, pero nunca se sintió cómodo. Incluso su hermano, Juan, le decía que sin las gafas no se parecía a Robbie.

Lo de 'Mini Jokic' Robbie Avila, porque el baloncesto es para los más listos. 🏀 35 puntos 🏀 8 Rebotes 🏀 5 Asistencias 🏀 58% FG Canastas de 3, de 2, al poste bajo, en 1x1, reboteando, asistiendo, generando...Un jugador total. pic.twitter.com/a1qYCSs6jg

Entonces, con el tiempo, se convirtieron en parte de la forma en que la gente lo identificaba cuando jugaba en Oak Forest. Allí es que se convirtió en el máximo anotador histórico de la escuela. Sin embargo, no era un talento explosivo, por lo tanto no estaba en el radar de los programas universitarios más poderosos. Aunque un entrenador, Josh Schertz, fue el que vio en Robbie las condiciones para romper con lo tradicional .

Entonces, emigró a Indiana State, donde comenzó a crecer su figura, porque se trataba de un jugador con características de pivote corpulento con gafas protectoras que encestaba triples, desbordaba a los defensores con fintas lentas, asistía de espalda y jugaba a un ritmo que parecía sacado de otra época. Frente a estas particularidades es que los apodos le llovieron: Cream Abdul-Jabbar, Larry Nerd, Larry Blurred, Steph Blurry, Milk Chamberlain, Shaquille Oatmeal y College Jokić. “Obviamente no soy tan bueno como Jokic, pero ver esos pequeños detalles en las comparaciones es algo sorprendente para mí”, dijo Ávila.

Los números durante su primera temporada en Indiana desataron la locura y los 35 puntos contra Evansville, alcanzaron casi 18 millones de visualizaciones en Youtube . Desde ese momento empezaron a llegarle decenas de ofertas de patrocinio y una de las más particulares fueron las de una empresa de gafas protectoras. Esa explosión de popularidad le reportó sus primeros ingresos significativos por derechos de imagen, lo que le permitió enviar una parte de ese dinero a Oak Forest, y hasta compró 20 pares de zapatillas para el equipo de la escuela secundaria.

Su rendimiento en Indiana encendió el radar de los más poderosos. Sin embargo, Robbie siguió a su entrenador a la Universidad de Saint Louis. Según un informe del periódico local, el St. Louis Post-Dispatch, Ávila podría haber triplicado sus ganancias por derechos de imagen si se hubiera transferido a un programa de básquetbol . Pero optó por quedarse por su lealtad a Schertz.

Zak Boisvert, asistente en SLU, fue claro acerca del talento de Robbie Ávila: “Ves un video de Robbie y te sorprende su forma de tirar, de pasar la pelota. Y después tenés la oportunidad de hablar con él y te das cuenta de su inteligencia, porque su mayor superpoder reside en su manera de pensar ”.

Robbie, con 2.08 metros, es un jugador que se aleja del esteriotipo del interno atlético y siempre fue comparado con Nikola Jokic . A tal punto que Sports Illustrated lo presentó en la antesala del Draft de la NBA con sus apodos más tradicionales: Cream Abdul-Jabbar y The College Jokic. Es que los pivotes que saben tirar y pasar bien la pelota siempre reciben una atención especial. Y Ávila finalizó su carrera universitaria con 1990 puntos, 473 asistencias y 214 triples , convirtiéndose en uno de los pocos pivotes en la historia de la NCAA en superar los 200 triples.

La agencia Associated Press lo describió durante el último March Madness “como el motor de un equipo de Saint Louis que ganó un récord escolar de 29 partidos , señalando que el pívot de 2,08 metros y 109 kilos, oriundo de los suburbios de Chicago, fue nombrado Jugador del Año de la Atlantic 10, lideró a los Billikens tanto en anotación como en asistencias, y llegó al torneo clasificado tercero entre los pívots de la NCAA con 211 triples en su carrera”.

Frente a estas estadísticas, su nombre estaba dentro de los posibles prospectos para se elegido en el Draft de la NBA. Pero Robbie Ávila no se escuchó en la ceremonia, no hubo gorra, ni fotos, ni emoción agradeciendo a su familia. Sin embargo, un par de horas después de la gran gala en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, sonó el teléfono con una propuesta de Los Angeles Lakers: una oferta de un contrato Exhibit 10 , una modalidad de contrato de un año que le permitirá pelear por un lugar durante la pretemporada y la Liga de Verano para tratar de llegar a compartir equipo con Luka Doncic.

“ Él no intenta ser alguien que no es. Entender quién sos y no intentar ser alguien que no sos, es un superpoder, y él lo entiende. Creo que eso realmente lo convierte en un mejor jugador , porque creo que tiene seguridad en sí mismo, está seguro de quién es y de sus defectos. Creo que ése es realmente su superpoder”. Una descripción perfecta de Zak Boisvert para comprender por qué Robbie Ávila está bajo la órbita de Los Angeles Lakers.

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Fuente: La Nación