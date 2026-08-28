Robaron un flete con una carga valuada en $60 millones en Avellaneda y quedaron detenidos

Una banda armada robó una camioneta cargada con bebidas valuadas en unos 60 millones de pesos . El asalto fue cometido contra el fletero que manejaba el vehículo, quien al momento del hecho estaba acompañado por su hija de 12 años. El episodio, que sucedió en la ciudad de Avellaneda , derivó en una investigación judicial y dos días después, desembocó en cuatro allanamientos, con tres sospechosos detenidos.

La víctima, identificada como E. V. E. de 42 años, denunció ante las autoridades que el robo tuvo lugar en el momento en que llegó manejando su Mercedes Benz Sprinter blanca hasta la intersección de las calles Ferre y Carabelas , sitio donde tenía previsto realizar la entrega de un cargamento de mercadería .

Según la información a la que accedió Infobae , justo cuando se preparaba para realizar la entrega, fue sorprendido por tres hombres que estaban armados . Los sujetos le sustrajeron el vehículo y toda la carga.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Avellaneda 6ª inició tareas investigativas. A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Monitoreo, lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante el asalto .

Con esas imágenes, los agentes reconstruyeron parte del recorrido posterior al robo, detectaron movimientos en distintos puntos de Avellaneda y Lanús y reunieron elementos para solicitar los allanamientos. La causa, que sigue bajo la órbita de la UFI N° 4 de Avellaneda, mantiene además la búsqueda de un cuarto sospechoso.

El primer allanamiento fue en Madariaga al 2100 , Avellaneda, donde detuvieron a un joven identificado como Díaz, de 24 años . En ese lugar, se secuestraron varios elementos de interés, tales como: un camperón negro, un pantalón gris y un par de zapatillas blancas , prendas que, según los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante el robo.

El segundo procedimiento se hizo en México 600 , donde fue identificada una mujer que manifestó alquilar el inmueble desde hacía aproximadamente un mes. El resultado del operativo fue negativo.

El tercer objetivo fue en Paso de Burgos 221 , Lanús, domicilio vinculado a la familia de uno de los presuntos participantes, identificado como Valdez, de 19 años . Allí, su madre informó que el joven alternaba entre ese lugar y la casa de su padre, en Anatole France 810. A partir de ese dato, los efectivos montaron un operativo en la zona y concretaron su detención cuando salía de la vivienda. Además, secuestraron una campera negra .

El cuarto allanamiento se realizó en Jean Jaurès 2800 , Lanús, donde fue aprehendido Vedovi, de 20 años . En ese procedimiento se incautó un par de zapatillas negras con suela blanca . Según el parte policial, el joven habría mencionado de forma espontánea y ante testigos que otro de los sospechosos, que aún no fue detenido, habría vendido hace un mes la camioneta Renault Kangoo roja presuntamente utilizada en el hecho.

Durante el operativo intervinieron efectivos que forman parte de los GTO pertenecientes a las comisarías de Avellaneda y se contó con la presencia de personal de la UPPL Avellaneda. Además, participaron agentes que prestan servicio en la Comisaría Berazategui 5ª , así como efectivos de la Comisaría Lanús 10ª . A ellos se sumaron miembros que integran la Fuerza de Operaciones Especiales.

Por disposición del fiscal González, se avaló lo actuado, se convalidaron los secuestros y se notificó a los detenidos sobre la formación de la causa. Los tres detenidos tienen entre 19 y 24 años y quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, con uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La investigación sigue adelante con el objetivo de localizar al sospechoso que permanece prófugo y establecer si tuvo una presunta participación en los hechos investigados. Mientras tanto, los detenidos serán trasladados a la sede judicial correspondiente.

Fuente: Infobae