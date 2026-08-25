Revelaron qué pasó antes de que encontraran muerto al abogado condenado por el femicidio de su mujer en un country de Salta

La tarde del lunes transcurría con normalidad en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas cuando José “Jota” Figueroa participó del conteo de internos y recibió la cena , poco después de las 18. Minutos más tarde, otro preso advirtió que había una persona en una posición extraña en el patio interno del pabellón F. Era Figueroa.

El hombre, que cumplía prisión perpetua por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras, estaba alojado en un sector considerado de bajo conflicto dentro del penal salteño.

De inmediato, personal de enfermería intentó reanimarlo mientras pedían una ambulancia. Figueroa fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, pero ya estaba muerto.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un suicidio , aunque la investigación judicial tendrá que determinar con precisión qué ocurrió.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico , explicó que Figueroa había sido visto durante el conteo de presos y que después recibió la comida. Poco más tarde, apareció muerto en el patio interno del pabellón.

Ese breve intervalo se convirtió ahora en una de las claves de la investigación. La Justicia busca establecer cuánto tiempo transcurrió entre el último control y el momento en que otro interno alertó sobre la presencia de Figueroa, además de determinar si se cumplieron los protocolos de vigilancia establecidos para ese sector.

El lugar donde fue encontrado también representa un punto de interés para los investigadores: el patio interno del pabellón F no contaba con cámaras que permitieran una vigilancia permanente. Sí había dispositivos de seguridad en los accesos, mientras que el celador y el encargado permanecían dentro del pabellón.

La ausencia de imágenes del momento exacto obliga ahora a reconstruir la secuencia a partir de los testimonios de los internos y del personal penitenciario , además de las pericias realizadas sobre la escena.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que Figueroa no tenía antecedentes de conductas autolesivas dentro del Servicio Penitenciario.

Mónico aseguró que no existían informes previos que advirtieran sobre episodios de ese tipo. Ese antecedente será analizado junto con el resto de las pruebas para determinar qué pudo haber ocurrido antes de su muerte.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que espera los resultados de las pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Mientras avanza la causa para determinar la mecánica y las circunstancias de la muerte, el Servicio Penitenciario de Salta abrió además una investigación administrativa interna.

El objetivo es establecer si el personal actuó de acuerdo con los protocolos de custodia y prevención y si existió alguna falla en los controles realizados durante los minutos previos al hallazgo del cuerpo.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a un suicidio . Sin embargo, la falta de cámaras en el sector, la ausencia de antecedentes de autolesiones y el breve lapso entre la cena y el hallazgo mantienen abiertos varios interrogantes sobre los últimos minutos de vida de “Jota” Figueroa.

Fuente: TN