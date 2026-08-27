Quiso entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto: su ex pareja lo denunció y terminó detenido

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones luego de que su ex pareja lo denunciara por intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto . La investigación se inició a partir de un audio de WhatsApp y derivó, además, en el resguardo de los cuatro hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares.

El caso comenzó cuando una mujer de 27 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y denunció que había recibido una grabación en la que reconoció la voz de su ex pareja, padre de sus cuatro hijos.

Según relató, en el audio el hombre habría manifestado su intención de entregar a dos de los chicos a cambio de un vehículo .

Ante la gravedad de la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Oberá , que dispuso una serie de medidas destinadas a proteger a los menores, detener al investigado y preservar posibles elementos de prueba.

En cumplimiento de esa orden, cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI de la Policía de Misiones allanaron una vivienda ubicada en el barrio Municipal, donde detuvieron al sospechoso, identificado como Ramón V. .

Fuentes del caso detallaron a Infobae que el acusado cuenta con antecedentes penales . En el ambiente delictivo era conocido como “ratero” y registraba antecedentes vinculados a robos. Además, según las mismas fuentes, consumía estupefacientes y había estado involucrado en causas por narcomenudeo .

Durante la investigación, personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI también incautó tres teléfonos celulares vinculados a la denunciante, al acusado y a un tercero, cuya eventual relación con el hecho todavía es materia de investigación.

Los dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias para determinar, entre otras cuestiones, las circunstancias en las que se produjo el presunto ofrecimiento y establecer si hubo otras personas involucradas.

Por otro lado, los cuatro hermanos, de 11, 9 y 5 años y 1 año y 8 meses , quedaron provisoriamente al resguardo de una tía paterna. Una psicopedagoga y una asistente social también intervinieron para brindarles asistencia y contención.

Según consta en la investigación, los niños se encontraban al cuidado de su padre desde hacía tiempo, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió su internación .

Según supo este medio, en aquella oportunidad, la mujer habría ingerido veneno para ratas y debió ser hospitalizada. Tras ese episodio, siempre según las mismas fuentes, el hombre le habría asegurado que por “orden del juez” los menores quedarían bajo su cuidado. Sin embargo, no se encontró documentación ni una medida judicial que respaldara esa supuesta disposición .

La causa tramita bajo la calificación de “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución” , mientras continúan las medidas para reconstruir lo ocurrido y establecer si existen otras personas involucradas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, al igual que los dispositivos secuestrados, que serán peritados en el marco de la investigación.

Fuente: Infobae