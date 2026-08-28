Quirno defendió la relación con China frente a la presión de EE.UU: habló de “mitos” y de que son caminos “paralelos y separados”

El canciller Pablo Quirno defendió este jueves fuertemente l as relaciones del gobierno de Javier Milei con China y, lejos de considerar que hay un difícil equilibrio por las presiones de Estados Unidos , habló de que ambos vínculos “ van en caminos paralelos y separados ” y que uno no es “excluyente” del otro.

Además de hacer una profunda defensa de la política económica y externa del gobierno libertario; y de hablar de la “influencia de Milei” como pilar de lo que llaman “ola azul” por la tendencia de gobiernos de derecha y conservadores en la región, el ministro se mostró optimista con la candidatura a secretario general de la ONU, el argentino Rafael Grossi -que quedó en tercer lugar en la última ronda de votaciones, entre otras que faltan-, fue crítico del Mercosur y se mostró partidario de levantar el arancel externo común del bloque y llevarlo a una zona de libre comercio.

En un selecto almuerzo en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, donde estuvo Clarín , el canciller también dejó boquiabiertos a los comensales cuando le preguntaron por los logros de la política exterior: “Al Papa ya lo traje” , sorprendió al considerar su gestión como central en la visita del pontífice León XIV para principios de noviembre. Y lanzó que el gobierno de Milei no tomaba “decisiones por alineamientos”, que no son automáticos. “El alineamiento viene por valores similares”, soltó por las críticas en las votaciones de Naciones Unidas junto a Israel y EE.UU. y remató con que tomaban las “decisiones a conciencia”.

Quirno fue el invitado de honor este jueves a una charla en el Colegio de Abogados de Buenos Aires que preside Fernanda Mierez. Y en la mesa estuvieron socios de estudios Marval O'Farrell Mairal; Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea; Martínez de Hoz Rueda, Pagbam, Brouchou, entre otros.

El canciller hizo una introducción en la que señaló que el Presidente había “honrado el mandato de las urnas y cumplió con su compromiso de campaña” y se refirió al equilibrio fiscal “que recuperó su condición de regla”; a que “la moneda volvió a ofrecer una referencia” y la “ley y los contratos recobraron autoridad”. Y señaló que “el mundo volvió a encontrar a partir de eso razones válidas para confiar en nuestro país”.

Quirno pareció hacer una alusión a la crisis de los morosos , sin ser específico, sin definir de qué hablaba. Pero dijo: “Los contratos se respetan. Ordenamos las cuentas públicas, eliminamos distorsiones y devolvimos libertad a la economía sin reconocer derechos ni cambiar las reglas a mitad del camino como se ha hecho históricamente en Argentina”.

El canciller también defendió los acuerdos comerciales con Singapur, que se está negociando, habló en menor medida de Europa y EFTA, pero defendió a capa y espada el de Estados Unidos y recordó que se le había dado media sanción en el Senado para la adhesión de la Argentina al tratado internacional de patentes. Y luego buscó hacer una crítica solapada a la prensa cuando sugirió que no era noticia algo que había sido positivo para el país como cuando el Parlamento Europeo rechazó la norma que clasificaba a la soja como un cultivo de alto riesgo ambiental, evitando con ello restricciones comerciales y favoreciendo al biodiésel argentino. Sin embargo la noticia hasta fue portada de los diarios.

En la ronda de preguntas fue que, cuando le preguntaron por las relaciones con China, dijo: “Se ha hablado mucho y también se han tenido preconceptos sobre lo que es nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y cómo impacta o impactaría eso con respecto a China. Son dos cosas que van en caminos paralelos y separados, de alguna manera. O sea, China es nuestro segundo socio comercial. Seguimos abriendo mercados con ellos. Nos han dado también la renovación de una asistencia financiera que le dieron al gobierno Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina Fernández" .

Por otra parte, negó que Estados Unidos le pidiera que no comercie con China. Consideró un “mito” que Estados Unidos “no te ayuda si te dejás ayudar por China”. Eso no es verdad, dijo, aunque claramente Washington presiona, y mucho, sobre los vínculos de Argentina con la potencia asiática en todo lo que hace a temas de telecomunicaciones, puertos, logística y material militar.

¿Está previsto algún viaje a China del Presidente, del ministro de Economía o de usted en estos próximos meses?, le repreguntaron.

-Sí. Está previsto, no está confirmado ni está programado. Santi Bausili, presidente del Banco Central; en su momento, la canciller Diana Mondino; y yo, como secretario de Finanzas, fuimos a China en abril del 24. Estamos en diferentes conversaciones con ellos en temas comerciales que tenemos que cerrar, en temas financieros que tenemos que cerrar antes de confirmar un viaje conmigo, con Toto, con Karina a China. Y depende de la conclusión de esas conversaciones y, obviamente, luego, la agenda de cada uno. También tuvimos con Xi Jinping y su equipo en noviembre 24, en Brasil, en el G20, reunión también de la que todos...

-¿Puede sintetizar cuáles debieran ser o deben ser o son los dos o tres objetivos prioritarios de la política exterior?

-Traer al Papa, ya lo traje......Más que dos o tres objetivos, creo que es importante entender un par de temas para que entiendan hacia dónde vamos. Está claro que hoy Argentina tiene un posicionamiento cierto, probablemente más certero del que ha tenido por muchísimo tiempo. Argentina salió de su posición equilibrista, más que equilibrada y dice dónde quiere posicionarse y actúa en consecuencia. Entonces, eso creo que es algo fundamental y consolidar las relaciones que nosotros tenemos desde el lugar donde nacimos, del lugar donde nació Argentina. Creo que en ese contexto es muy importante entender los cambios geopolíticos que están ocurriendo y siempre fundamentado en estos valores que nosotros sostenemos. Tener una voz a pesar de estar muchas veces en franca minoría.

Fuente: Clarín